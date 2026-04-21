Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi - Son Dakika
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi

Adalet Bakanı Akın Gürlek\'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi
21.04.2026 21:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında 2025 yılındaki bir ihbarla sürecin değiştiğini açıkladı. Bakan Gürlek, gizli tanığın mezar yerini tarif ettiğini, cesedin yanında cinayet silahının da bulunduğunu ve delillerin tanık beyanlarıyla örtüştüğünü söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir canlı yayın programında Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yayının bir bölümünde “Neden yıllar sonra harekete geçildi?” sorusuna yanıt veren Bakan Gürlek, gelen bir ihbar ile gizli tanığın Doku’ya ait mezar yerini söylediğini ve söz konusu bölgede yapılan incelemelerin de delillerle örtüştüğünü söyledi.

Bakan Gürlek’in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"SİLAH TOPRAKTA OKSİTLENME YAPIYOR"

“Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor. Yeni delil var. Tanığın anlattığıyla deliller örtüşüyor. Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünce rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor. Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var. Kırmızı bülten çıkardık Umut Altaş'la birlikte. Abisini ve avukatına beyanlarda bulundu. Ama bizzat beyanlarda bulunması lazım.

"HUKUKTA 'SİYASETÇİYE, VALİYE, BELEDİYE BAŞKANINA' BAKILMAZ" 

Kızcağızımızın bir mezarı var ise onu ortaya çıkarmak tek amacımız. Ailenin de gidip dua etmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Bir de suçluların cezasını alması. Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz. Savcılık ince bir işlik yaptı. Özel bir ekip de kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. 'Ceset yoksa cinayet yoktur' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var. 

"2 DELİL VAR..." 

2 delil var. Sim kartın aileden alınarak özel siber polisine gönderilerek verilerin silinmesi ve hastane kayıtların silinmesi var. Delilleri karartma suç isnatı olur herhalde. Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz.”

Gülistan Doku, Akın Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Akın Gürlek Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi - Son Dakika

Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi - Son Dakika
