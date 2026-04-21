Adalet Bakanı Akın Gürlek\'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir canlı yayın programında Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yayının bir bölümünde “Neden yıllar sonra harekete geçildi?” sorusuna yanıt veren Bakan Gürlek, gelen bir ihbar ile gizli tanığın Doku’ya ait mezar yerini söylediğini ve söz konusu bölgede yapılan incelemelerin de delillerle örtüştüğünü söyledi.

Bakan Gürlek’in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"SİLAH TOPRAKTA OKSİTLENME YAPIYOR"

“Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor. Yeni delil var. Tanığın anlattığıyla deliller örtüşüyor. Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünce rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor. Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var. Kırmızı bülten çıkardık Umut Altaş'la birlikte. Abisini ve avukatına beyanlarda bulundu. Ama bizzat beyanlarda bulunması lazım.

"HUKUKTA 'SİYASETÇİYE, VALİYE, BELEDİYE BAŞKANINA' BAKILMAZ"

Kızcağızımızın bir mezarı var ise onu ortaya çıkarmak tek amacımız. Ailenin de gidip dua etmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Bir de suçluların cezasını alması. Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz. Savcılık ince bir işlik yaptı. Özel bir ekip de kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. 'Ceset yoksa cinayet yoktur' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var.

"2 DELİL VAR..."

2 delil var. Sim kartın aileden alınarak özel siber polisine gönderilerek verilerin silinmesi ve hastane kayıtların silinmesi var. Delilleri karartma suç isnatı olur herhalde. Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz.”