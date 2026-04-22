NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti

22.04.2026 18:15
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temasları kapsamında düzenlenen ASELSAN ziyaretinde konuştu. Çalışanların yaş ortalamasının 33 olduğuna dikkat çekerek ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahseden Rutte, "Hükümetler ve şirketler, tüm bunların mümkün olabilmesi için eğitime ve mesleki gelişime yatırım yapmalıdır ve sizler, gençlerin kolektif güvenliğimize nasıl katkıda bulunduğunun parlak bir örneğisiniz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN YAPTIKLARINDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ”

Savunma sanayisinde üretimi hızlandırmanın ve aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmenin önemine işaret eden Rutte, "Bu, NATO için en önemli önceliklerden biridir. Ayrıca, temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacaktır." diye konuştu.

Rutte, savunma sanayisinde üretimin önemini vurgulayarak "Çünkü daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Güvenlik için sağlam savunma sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Rutte, şunları söyledi: "En iyi yetkinliklere ihtiyacımız var, en son teknolojileri işimize entegre etmeliyiz. Bu nedenle de en yaratıcı ve en yenilikçi beyinlere ihtiyacımız var. Bu yüzden burada olduğunuz ve gençler olarak savunma sanayisinde çalışmayı seçtiğiniz için çok mutluyum. Burada yaptığınız her şey Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor, aynı zamanda Türkiye'yi son derece değerli bir müttefik olarak gören ülkelerin güvenliğini de koruyor."

"TÜRKİYE BİR SAVUNMA SANAYİSİ DEVRİMİ YAŞADI”

NATO Genel Sekreteri, "Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı." diyerek ASELSAN'ın bu devrimin ön saflarında yer aldığına dikkati çekti.

Bu gayretin sürdürülmesinin, daha fazla ve hızlı üretim yapılmasının önemine dikkati çeken Rutte; Rusya, Çin ve İran’la ilgili "büyük tehlikelerle karşı karşıya oldukları" değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, NATO'nun İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatı başarıyla durdurduğunu hatırlatarak "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve Türkiye’yi ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." ifadesini kullandı.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da 1 milyar insanın güvenliğini sağlamanın yalnızca NATO ve müttefik orduların görevi olmadığını söyleyen NATO Genel Sekreteri, "Sektörün de bu konuda bir sorumluluğu var. NATO'daki siyasi liderlerimiz savunma harcamalarını artırma taahhüdünde bulundular ve şu anda savunma sektörüne gerçekten de daha fazla kaynak aktarılıyor, bu harika bir gelişme." dedi.

ASELSAN'IN GENÇ MÜHENDİSLERİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

NATO Genel Sekreteri, ASELSAN'ın Polonya, Arnavutluk, Romanya ve Hırvatistan'la olan faaliyetlerini hatırlatarak "Bu yüzden, tüm bunları mümkün kılan siz genç mühendislere hitap etmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Tüm şirketlerin gençleri bünyelerine katmak için adım atması gerektiğine işaret eden Rutte, şunları kaydetti: "Dolayısıyla hükümetler ve şirketler, tüm bunların mümkün olabilmesi için eğitime ve mesleki gelişime yatırım yapmalıdır ve sizler, gençlerin kolektif güvenliğimize nasıl katkıda bulunduğunun parlak bir örneğisiniz. Transatlantik sanayi işletmeleri, ekonominiz ve her şeyden önce sizin, dolayısıyla da hepimizin ortak güvenliği için büyük faydalar sağlıyor. Bu, ileriye dönük başarılı bir yol ve Ankara Zirvesi’nin (NATO Zirvesi) temel önceliğidir."

Rutte, ASELSAN'da "çığır açan" teknolojiler geliştirildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Ben bunu Türkiye genelinde bir savunma sanayisi üssü olarak görüyorum. Bu yeteneklerin çoğunu bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz ve bizim ihtiyacımız olan da budur. Ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika genelinde, kelimenin tam anlamıyla Alaska'dan Ankara'ya kadar uzanan bir savunma sanayisine ihtiyacımız var. Birlikte üretmeye, birlikte yenilikler yapmaya ve birbirimizden alım yapmaya devam etmeliyiz."

Kaynak: AA

Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Bursaspor taraftarı çıldırdı 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler Bursaspor taraftarı çıldırdı! 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in para aktardığı iddia edilen Mehmet Aca’nın ismi caddeye verilmiş Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in para aktardığı iddia edilen Mehmet Aca'nın ismi caddeye verilmiş
Renkleri kırmızı-beyaz Icardi’nin yeni sezondaki takımı duyuruldu Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:37
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:12
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
