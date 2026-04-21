Beşiktaş\'tan savunmaya dev transfer operasyonu

Son yıllarda lige çok erken havlu atan Beşiktaş, gelecek sezon işini şansa bırakmamak adına şimdiden transferde kolları sıvadı.

PSG'DEN MARQUINHOS'A TRANSFER İZNİ

L'Equipe'in haberine göre; PSG, 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'u gözden çıkardı. Fransız ekibinin, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi halinde yıldız oyuncuya transfer izni vereceği dile getirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN DEV OPERASYON

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, takımdan ayrılmasına izin verilen Marquinhos için harekete geçti. Son dönemdeki fırsat transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş'ın, Brezilyalı savunmacı için adım atmayı planladığı ve tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 26 maçta sahaya çıkan yıldız isim, rakip kalelere 2 gol attı. Marquinhos'un kulübü ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.