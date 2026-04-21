Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim

Nurettin Açıkalın\'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
21.04.2026 19:10
Süper Lig ekibi Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, düzenlediği basın toplantısında futbolcularına tepki gösterdi. Kümede kalacaklarını ifade eden Açıkalın, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı ise " Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim" yorumunu yaptı.

Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan ve zor günler geçiren Kayserispor'da Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, basın toplantısı düzenledi. 

''DAHA İYİ YAPARIM DİYEN VARSA GELSİN, ANAHTARI VEREYİM''

Alınan başarısız sonuçların para ve kendi yönetimleri ile ilgili olmadığını söyleyen Başkan Nurettin Açıkalın, "Bu kulübe kim sahip çıkmak istiyor ise bugün bu kulübün anahtarını veririm. Sportif başarıyı eleştiririm, bunların hiçbirine itirazım yok. Ben de eleştiririm. Prim veriyoruz, maaş ödemelerini yaptık. Süper Lig ortalamasının çok altındayız. Başarısızlığı ilgili anlamsız bir şekilde maaşa yüklemeye gerek yok. Şanssız oynadığımız maçlar var, son dakika kaybettiğimiz maçlar var. Bugün bu takımın 6 puanı daha olsa acaba bugün bunları mı konuşuyorduk? Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim." dedi.

''BENSİZ BAŞARI GELECEKSE GİTMEYE HAZIRIM''

Kulübe 300 milyon TL'nin üzerinde para verdiğini, karşılıksız para veren tek başkan olduğunu söyleyen Açıkalın, "Kayserispor başkanlığı bir görev. Şehirde genel bir karar alınır, birinin yapması yönünde fedakarlık istenir. Benden önce de böyle oldu, benden sonra da böyle olur. Zaten başkanlık görevinden mutlu mesut ayrılmak sanırım imkansız. Biz fedakarlık yaptığımızı düşünüyoruz, bu kulübün geleceği için çaba sarf ettiğimizi düşünüyoruz. Mali açıdan ilk geldiğimiz dönemde 20-25 milyon Euro transfer yasaklarıyla uğraşan bir kulüp, şuanda transfer tahtası açık hale gelmiştir. Şuanda 100 bin Euro borcumuz var." ifadelerini kullandı.

''BU RUHSUZLUĞU BEN DE ELEŞTİRİYORUM''

Oyuncularına gösterdiği isteksiz tavırlar nedeniyle tepki gösteren Nurettin Açıkalın; "Taraftar başarısızlığa tahammül edemeyebilir, haklıdır, eleştirir haklıdır. Ben yapıcı eleştirilere, hakaret olmayan eleştirilere açığım. Bu oyuncular bu değil, bu ruhsuzluğu ben de eleştiriyorum. Ben gidince bu çocuklar oynayacaklarsa gideceğim. Bu şehirde karşılıksız para veren tek başkanım. Ne oldu da bunlar hemen unutuldu? Ben futbol oynayamam, menajerlik yapamam. Bir şeyi bilirim, zararlı insanları buraya sokmamaya çalışırım. Alavere, dalavere işlerine girmem. Kulüp burada, şehir burada. Her türlü öneriye açığız. Biri desin 'ben başkan oluyorum' hemen anahtarı valimize, belediye başkanımıza veririm. Bu başarısızlığa en fazla ben üzülüyorum. Doğrudur bir başarısızlık vardır. Bu saatten sonra benim futbolculara, hocasına müdahale etme şansım yoktur. Futbolcular kendine gelsin. Kalan haftalardaki maçlarda kendilerini toparlasın. Benim takımımızdan umudum var.'' sözlerini sarf etti. 

Son Dakika Spor Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim - Son Dakika

SON DAKİKA: Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim - Son Dakika
