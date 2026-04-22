Fayans ustasının işçiliğini beğenmediler, alıkoyup polis çağırdılar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fayans ustasının işçiliğini beğenmediler, alıkoyup polis çağırdılar

Haberin Videosunu İzleyin
22.04.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Adana’da bir fayans ustasının yaptığı işçiliği beğenmeyen karı koca, ustanın evden ayrılmasına izin vermeyerek polis çağırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ustanın “Ne olur beni çekmeyin” sözleri dikkat çekti. Olay sosyal medyada tartışma yaratırken, taraflar arasındaki anlaşmazlıkla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana’da bir fayans ustası ile ev sahibi çift arasında yaşanan anlaşmazlık, ilginç anlara sahne oldu. Yapılan işçiliği beğenmeyen karı koca, ustayı evde tutarak polis ekiplerine haber verdi.

“USTAYI BIRAKMADILAR” İDDİASI

İddiaya göre çift, fayans döşeme işinden memnun kalmayınca ustanın evden ayrılmasına izin vermedi. Yaşanan gerginlik sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

KAMERAYA YANSIYAN ANLAR

Olay sırasında kaydedilen görüntülerde ustanın, kendisini görüntüleyen kişilere “Ne olur beni çekmeyin abi” diyerek ricada bulunduğu duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

POLİS DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, taraflar arasındaki anlaşmazlıkla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın hukuki boyutunun değerlendirilmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim ev sahibinin tavrını sert bulurken, bazıları ise yapılan işçiliğin sorumluluğuna dikkat çekti.

Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Doğrucu Doğrucu:
    Muhtemelen malzeme eksik , adam ek yapmış eve sayı ile malzeme alırsan bu olur fire her zaman hesaplanmalı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:28:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.