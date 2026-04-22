Fayans ustasının işçiliğini beğenmediler, alıkoyup polis çağırdılar

Adana’da bir fayans ustası ile ev sahibi çift arasında yaşanan anlaşmazlık, ilginç anlara sahne oldu. Yapılan işçiliği beğenmeyen karı koca, ustayı evde tutarak polis ekiplerine haber verdi.
İddiaya göre çift, fayans döşeme işinden memnun kalmayınca ustanın evden ayrılmasına izin vermedi. Yaşanan gerginlik sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.
Olay sırasında kaydedilen görüntülerde ustanın, kendisini görüntüleyen kişilere “Ne olur beni çekmeyin abi” diyerek ricada bulunduğu duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, taraflar arasındaki anlaşmazlıkla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın hukuki boyutunun değerlendirilmesi bekleniyor.
Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim ev sahibinin tavrını sert bulurken, bazıları ise yapılan işçiliğin sorumluluğuna dikkat çekti.
