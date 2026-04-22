Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...

Bir genç kızın, satın aldıkları armutların çürük kısımlarına etiket basıldığını belirterek esnafa "Siz ahlaktan, namustan bu kadar uzak insanlar olabilir misiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.

"ÇÜRÜMÜŞLÜK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR"

Kısa sürede binlerce etkileşim alan video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, olayla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda “Çürümüşlük almış başını gidiyor” ve “Çok haklı, umarım yetkili yerlere şikayet eder” gibi ifadeler öne çıktı.