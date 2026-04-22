Kreşte şiddet iddiası: Çocuğunun vücudunu gören anne, savcılığa koştu

22.04.2026 11:52
Eskişehir’de bir anne, 2 yaşındaki oğlunun kreşte darbedildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunup Adli Tıp’tan rapor aldı; kreş iddiaları reddederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de Emine Pınar Özdağ (38), oğlu Atlas’ın (2) öğrenim gördüğü kreşte darbedildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özdağ, Adli Tıp Kurumu’ndan darp raporu aldıklarını belirterek, “Kreş bana her gün oğlumu ‘sağ ve sağlıklı aldığıma dair’ bir tutanak imzalatmak istedi. Çocuğuma ne olduğunu öğrenmek istiyorum” dedi. Kreşten yapılan açıklamada ise darp iddiaları reddedilip, kamera kayıtlarının savcılığa verildiği belirtilerek, “Böyle bir olayın gerçekleşmediği bizim tarafımızdan açıktır” denildi.

Emine Pınar Özdağ, geçen yıl eylül ayında oğlu Atlas Özdağ’ı kreşe yazdırdı. Yaklaşık 6 ay burada öğrenim gören Atlas, kurum tarafından iddiaya göre bir açıklama yapılmadan kreşten çıkarıldı. Emine Pınar Özdağ, oğlunun eğitim hakkının elinden alındığını belirterek itiraz etti. Bu süreçten sonra kreşe devam eden oğlunun vücudunda morluklar olduğunu öne süren Özdağ, Adli Tıp Kurumu’ndan darp raporu alarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Özdağ, kurumla herhangi bir husumetleri olmadığını ancak oğlunun sebepsiz bir şekilde kreşten çıkarıldığını belirterek, “2 Mart günü oğlum öğretmeniyle birlikte kapıya bırakıldı. Öğretmen oğlumu bırakmaya geldiğinde herhangi bir açıklama yapmadı. Çünkü onun da bilgisi yokmuş. Ben de eşyalarını almayacağımı, ne olduğunu bilmediğimi, sadece Atlas'ı teslim alacağımı söyledim ve saat 5’te oğlumu teslim aldım. Eşyalarını bıraktım, almadım. Aynı günün gece saatlerinde, 23.00 sıralarında kurum içerisinden beni aradılar ve Atlas'ın yarın okula gelmemesi söylendi. Ben Atlas'ı götüreceğimi söyledim. Çünkü çocuğumun eğitim hakkı herhangi bir gerekçe sunulmaksızın önlenemezdi. Ertesi gün eşim ve çocuğumla birlikte okula gittik. Öğretmenleri çocuğumu gayet güler yüzlü bir şekilde teslim aldı. Fakat içerideki öğretmenden aldığımız beyanı şu; idareci tarafından bir direktif almışlar. ‘Atlas'ı okula alacaksınız, aldıktan sonra babasını arayıp geri teslim edeceksiniz’ gibi bir beyanda bulmuşlar” dedi.

"DARP İZLERİ YOĞUNLAŞARAK ARTTI"

Oğlunun vücudunda her geçen gün artan morluklar oluştuğunu anlatan Özdağ, kreşin kendisine her gün ‘sağ ve sağlık aldığına dair’ bir tutanak imzalatmak istendiğini söyledi. Buna karşı çıktığını belirten Özdağ, “Ben bunu diğer çocuklara imzalatıp imzalatmadıklarını sorduğumda sadece Atlas'a husus bir düzenleme olduğunu ve bunu imzalamam gerektiğini zorla istediler ve biz de bunu kabul etmedik. Kabul etmediğimiz gibi de morluklar giderek yoğunlaştı. En sonunda öğretmenine, ‘Bu morlukların sebebi nedir?’ diye sorduğumda, öğretmeni bana, çocukların çok hareketli olduğunu ve her şeyin olmuş olabileceğini söyledi. En son darbe izlerinden sonra Adli Tıp Polikliniğine giderek çocuğuma darbelerine, darp izlerine karşılık rapor aldım. Fakat çocuğuma ne olduğuna dair en ufak bir fikrim olmadığı için, içeriden de kimseyle iletişim kuramadığım için ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Avukatımla görüştüm, sonrasında Adli Tıp muayene polikliniğe gittim ve çocuğuma muayene yaptırdım. Elimde Adli Tıp’ın verdiği muayene raporu da var, suç duyurusu evrakları da var. Çocuğumun diz bölgesinden başlayarak ayaklarına doğru uzanan çeşitli morluk seviyelerinde darp izleri olduğu yazıyor. Kurum tarafından çocukların psikolojik ve fiziksel sağlığı hiçbir şekilde birincil öncelik tutulmuyor. Hukuki mücadelemiz her anlamda devam edecek” dedi.

KREŞ: OLAY İDDİADAN İBARET 

Darp iddiasını kabul etmeyen kreş yetkilileri ise konunun yargıya taşındığını belirtilerek, “Olay iddiadan ibaret olup, şu anda savcılık aşamasındadır. Bizim açımızdan her türlü kamera kaydı savcılığa intikal etmiş olup, böyle bir olayın gerçekleşmediği bizim tarafımızdan açıktır. Savcılık aşamasında olan bir olayın üzerine bu denli ısrarlı gidilmesinde bizim açımızdan şirketimizin ve okulumuzun itibarına dair bütün haklarımızın da saklı kaldığını belirtiyoruz. Yargıya güveniyor, olayın bütün açıklığı ile gerçekleri ortaya çıkaracağına dair bir şüphemiz bulunmadığını da belirtiriz” denildi.

Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

