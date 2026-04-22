Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik ve eğitim süreçlerine ilişkin yeni tedbirler üzerinde çalıştıklarını açıkladı; detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması planlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda öğrencilerin ve velilerin içini rahatlatacak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tekin, “Çocuklarımız ve velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarda eğitim öğretime devam etmesini sağlayabilirler. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi.” ifadelerini kullandı.
Bakan Tekin, yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde ele alındığını vurgulayarak, yapılacak düzenlemelerin detaylarının kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Açıklamanın cuma ya da pazartesi günü geniş kapsamlı bir basın toplantısıyla paylaşılmasının planlandığını ifade etti.
Bakanlık, yapılacak açıklamada hem bugüne kadar hayata geçirilen uygulamaları hem de yeni dönemde devreye alınacak önlemleri detaylandırmayı hedefliyor. Tekin, açıklamasının sonunda “Milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız.” dedi.
Öte yandan okul güvenliğinde yeni düzenleme yalnızca kamera sistemiyle sınırlı kalmıyor. Okullara giriş çıkış kurallarında da önemli değişiklikler yapılıyor. Yeni uygulamalar kapsamında;
Yetkililer, risk düzeyi yüksek olan okullarda daha sıkı güvenlik tedbirleri uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerinin okul çevresindeki varlığı artırılacak. Giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin hazır bulunması, şüpheli kişilere yönelik GBT kontrollerinin sıklaştırılması gibi uygulamalar devreye alınacak. Bu adımların, özellikle büyük şehirlerde yaşanabilecek güvenlik sorunlarını en aza indirmesi bekleniyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye genelindeki tüm okulların standart güvenlik altyapısına kavuşması planlanıyor. Bakan Tekin, tüm okulların KGYS sistemine entegre edileceğini ve sürekli izleneceğini açıkladı. Bu adımın, eğitim kurumlarında güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Uzmanlar ise uygulamanın etkili olabilmesi için teknik altyapının eksiksiz kurulmasının kritik olduğuna dikkat çekiyor. Okul güvenliğinde yeni dönemi başlatan bu düzenleme, öğrenciler ve veliler için daha güvenli bir eğitim ortamı hedefliyor. Siz de bu uygulama hakkında düşüncelerinizi paylaşabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz.
