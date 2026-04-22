Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik ve eğitim süreçlerine ilişkin yeni tedbirler üzerinde çalıştıklarını açıkladı; detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması planlanıyor.

“CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKLİ TALİMATLARI VERDİ”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda öğrencilerin ve velilerin içini rahatlatacak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tekin, “Çocuklarımız ve velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarda eğitim öğretime devam etmesini sağlayabilirler. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi.” ifadelerini kullandı.

DETAYLAR CUMA YA DA PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Bakan Tekin, yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde ele alındığını vurgulayarak, yapılacak düzenlemelerin detaylarının kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Açıklamanın cuma ya da pazartesi günü geniş kapsamlı bir basın toplantısıyla paylaşılmasının planlandığını ifade etti.

HEM MEVCUT UYGULAMALAR HEM YENİ TEDBİRLER ANLATILACAK

Bakanlık, yapılacak açıklamada hem bugüne kadar hayata geçirilen uygulamaları hem de yeni dönemde devreye alınacak önlemleri detaylandırmayı hedefliyor. Tekin, açıklamasının sonunda “Milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız.” dedi.

YENİ GÜVENLİK KURALLARI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Öte yandan okul güvenliğinde yeni düzenleme yalnızca kamera sistemiyle sınırlı kalmıyor. Okullara giriş çıkış kurallarında da önemli değişiklikler yapılıyor. Yeni uygulamalar kapsamında;

Randevusuz ziyaretçi girişleri yasaklanacak.

Ziyaretçiler güvenlik kontrolünden geçirilecek.

Öğrencilerin cep telefonu, akıllı saat, tablet vb. elektronik cihazlarla okula gelmeleri yasak.

Okul kıyafeti dışında herhangi bir kıyafetle okula gelinmeyecek.

Okul çevresinde izinsiz toplanmalara izin verilmeyecek.

Turnikeli geçiş sistemleri yaygınlaştırılacak.

El dedektörleriyle kontroller artırılacak.

Akran zorbalığına müsamaha gösterilmeyecek. Psikolojik, fiziksel veya sözlü şiddet uygulayan öğrenciler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri başlatılacak. Gerekli birimlere bildirim yapılacak.

YÜKSEK RİSKLİ OKULLARDA EK ÖNLEMLER ALINACAK

Yetkililer, risk düzeyi yüksek olan okullarda daha sıkı güvenlik tedbirleri uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerinin okul çevresindeki varlığı artırılacak. Giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin hazır bulunması, şüpheli kişilere yönelik GBT kontrollerinin sıklaştırılması gibi uygulamalar devreye alınacak. Bu adımların, özellikle büyük şehirlerde yaşanabilecek güvenlik sorunlarını en aza indirmesi bekleniyor.

TÜM OKULLAR MERKEZİ SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye genelindeki tüm okulların standart güvenlik altyapısına kavuşması planlanıyor. Bakan Tekin, tüm okulların KGYS sistemine entegre edileceğini ve sürekli izleneceğini açıkladı. Bu adımın, eğitim kurumlarında güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Uzmanlar ise uygulamanın etkili olabilmesi için teknik altyapının eksiksiz kurulmasının kritik olduğuna dikkat çekiyor. Okul güvenliğinde yeni dönemi başlatan bu düzenleme, öğrenciler ve veliler için daha güvenli bir eğitim ortamı hedefliyor. Siz de bu uygulama hakkında düşüncelerinizi paylaşabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz.