Türkiye\'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon

22.04.2026 11:29
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol müsabakası için karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda para ve futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe futbol müsabakasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ekim 2025'te Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin satışa çıkarıldığı, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığı, diğer biletlerin ise uzun bir süre sistemde satışının yapılamadığı belirlendi.

WHATSAPP VE TELEGRAM ÜZERİNDEN SATIŞ

Bu biletleri satın almak isteyenlerin Passolig sistemine erişemediği, bu süreçte şüpheli şahısların da sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında sattıkları anlaşıldı.

Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik çalışma sonucunda da aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler tespit edildi.

PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, banka hesap hareketlerinde çok sayıda "maç", "devir", "tribün", "bilet", "GS", "FB","BJK","kombine" açıklamalarıyla para transferleri bulunan şüphelilerin kendi aralarında da düzenli para akışının olduğu belirlendi. Bir kısım şüphelilerin hesaplarında olağan dışı para giriş çıkışı tespit edilirken, zanlıların birbirleriyle maç öncesi görüşmeler yaptıkları anlaşıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında "bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından verilen gözaltı kararının ardından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu. İşlemleri için emniyete getirilen şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA, DHA

