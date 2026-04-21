Ziraat Türkiye Kupası\'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

21.04.2026 16:05
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Galatasaray, Çarşamba günü Gençlerbirliği’ni, Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor’u, Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda, 22 Nisan Çarşamba günü Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. 23 Nisan Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor ile karşılaşırken; Beşiktaş da Alanyaspor’u ağırlayacak. 

YARI FİNALDE 2 DERBİ OYNANMA İHTİMALİ

Eşleşmelere göre Konyaspor - Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kazananının ev sahipliğinde yarı finalde mücadele edecek. Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi ise Samsunspor - Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı saatler şu şekilde:

21 Nisan Salı:

  • 20.30 Konyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan Çarşamba

  • 20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan Perşembe:

  • 18.45 Samsunspor - Trabzonspor
  • 20.45 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

15:41
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
14:09
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
