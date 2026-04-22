Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kartal’da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadına fiziksel şiddet uyguladı. Şüpheli, darbettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştırmak istedi.
Çevrede bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiler olaya müdahale etti. Ancak şüpheli, kendisini engellemeye çalışan kişilere de saldırdı. Yaşanan arbede kısa sürede büyüdü.
Tüm yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kadına şiddet uyguladığı ve zorla araca bindirmeye çalıştığı anlar yer aldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?