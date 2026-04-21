Fenerbahçe\'nin Konyaspor maçı 11\'inde Ederson sürprizi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ZORLU MAÇ SAAT 20.30'DA

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Murat Altan ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'DE EDERSON SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinin uzatma anlarında büyük bir hata yapan ve topu kalesinde gören Ederson'un bu zorlu mücadelede oynaması beklenmiyordu. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco, Brezilyalı eldivene güvenini göstererek yıldız ismi ilk 11'de sahaya sürdü. Ederson böylece bu sezon ilk kez kupada forma giyecek.