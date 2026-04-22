Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları

ASAL Araştırma’nın Nisan 2026 tarihli anketine göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçmen tercihlerinde AK Parti yüzde 34,1 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 32,5 ile ikinci sırada konumlandı.
Araştırma sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 9,2, MHP yüzde 8,1 ve İYİ Parti yüzde 4,4 oranında destek gördü. Zafer Partisi yüzde 2,9, Anahtar Parti yüzde 2,4 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldü. TİP’in oy oranı yüzde 1,2 olurken “diğer” partilerin toplamı yüzde 3 olarak kaydedildi.
Araştırma, 11-20 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 bölgeleme sistemine göre 26 ilde gerçekleştirildi. Toplam 2 bin 8 kişiyle bilgisayar destekli telefon (CATI) yöntemiyle yapılan ankette, seçmenlerin siyaset, ekonomi ve güncel gelişmelere ilişkin görüşleri ölçüldü.
Çalışmanın yüzde 95 güven düzeyine sahip olduğu ve hata payının ± yüzde 2 olduğu belirtildi. Araştırmada yaş ve cinsiyet kotaları uygulanırken, örneklem dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayıları baz alındı.
