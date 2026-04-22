Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları

22.04.2026 13:58
Ara seçim tartışmaları devam ederken 26 ilimizi kapsayan son ankete göre; AK Parti yüzde 34,1 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 32,5 ile yakın takibini sürdürdü. Aynı ankette DEM Parti yüzde 9,2, MHP yüzde 8,1 ve İYİ Parti ise yüzde 4,4 seviyesinde ölçüldü.

ASAL Araştırma’nın Nisan 2026 tarihli anketine göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçmen tercihlerinde AK Parti yüzde 34,1 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 32,5 ile ikinci sırada konumlandı.

PARTİLERİN OY ORANLARI NETLEŞTİ

Araştırma sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 9,2, MHP yüzde 8,1 ve İYİ Parti yüzde 4,4 oranında destek gördü. Zafer Partisi yüzde 2,9, Anahtar Parti yüzde 2,4 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldü. TİP’in oy oranı yüzde 1,2 olurken “diğer” partilerin toplamı yüzde 3 olarak kaydedildi.

26 İLDE 2 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYLE YAPILDI

Araştırma, 11-20 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 bölgeleme sistemine göre 26 ilde gerçekleştirildi. Toplam 2 bin 8 kişiyle bilgisayar destekli telefon (CATI) yöntemiyle yapılan ankette, seçmenlerin siyaset, ekonomi ve güncel gelişmelere ilişkin görüşleri ölçüldü.

YÜZDE 95 GÜVEN DÜZEYİYLE HAZIRLANDI

Çalışmanın yüzde 95 güven düzeyine sahip olduğu ve hata payının ± yüzde 2 olduğu belirtildi. Araştırmada yaş ve cinsiyet kotaları uygulanırken, örneklem dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayıları baz alındı.

