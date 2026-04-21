Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu
Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu

Gülistan Doku\'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu
21.04.2026 16:56
Gülistan Doku davasında dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu dahil 11 kişi tutuklanırken, gizli tanık ifadelerinde Zaynal Abakarov'un evinden ağır kokular geldiği bilgisi üzerine TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik dikket çeken iddialarda bulundu. Atik, "Bu aile Gülistan'ın cenazesinin ortadan kaldırılmasında bir vazife mi üstlendi?" dedi.

2020 yılında Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden açılan dosya kapsamında gözaltına alınan yaklaşık 20 kişiden 11’i tutuklandı.

VALİ SONEL’İN OĞLU DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

Tutuklananlar arasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de yer aldığı öğrenildi. Öte yandan dönemin valisi Tuncay Sonel de adliyeye sevk edildi.

Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu

GİZLİ TANIK İFADELERİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Soruşturma dosyasına giren gizli tanık beyanlarında, Mustafa Türkay Sonel’in bazı iddiaları çevresiyle paylaştığı öne sürüldü. Tanık ifadelerinde yer alan “ağır koku” detayı ise dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Dosya henüz aydınlatılamazken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Atik, Gülistan'ın eski sevgilisi Zeynal'ı işaret ederek, "Tanık ifadesinde bu şahısların evinden çok ağır bir koku geldiği söyleniyor. Acaba şöyle bir durum mu oldu; bunlar Gülistan'ın cesedini sakladılar sonra işte bozulmaya başlayınca bir koku mu oluştu? Bu aile Gülistan'ın cenazesinin ortadan kaldırılmasında bir vazife mi üstlendi? İnsanın aklına sorular geliyor." dedi.

"BABASI NEDENİYLE GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAMIŞ"

Türkay'ın Tunceli'de rahatça dolaşabildiğinin altını çizen Atik, "O dönemde babası Tunceli valisi olduğu için bütün mülki yetki ona ait. Mülki amir olarak en tepedeki isim babası Tuncay Sonel, dolayısıyla Tunceli'deki bütün birimler babaya bağlı. Çocuğun buradan kendisine bir güç aldığını görüyoruz ve bu imkanlardan da faydalandığını görüyoruz. Zaman zaman belediyenin, valiliğin devletin oradaki farklı tesislerini kullanmışlar. Zaten istismar hadisesinin de Gençlik Spor Merkezi'nde gerçekleştiği söyleniyor. Onun dışında mesela bekar polislerin evlerini kullanıyorlarmış zaman zaman. Bu tip haberlere baktığınız zaman babanın gücünü çocuk kendi gücü zannedip güç zehirlenmesi yaşadığını söylemek yanlış olmayacaktır." dedi.

Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu

"ÇELİŞKİLER İFADELER YUMAĞI VAR"

Baş şüpheli Sonel'in her şeyi inkar ettiğini belirten Atik, "İfadelerine baktığınız zaman da çelişkiler yumağı var. Daha önce Gülistan Doku'yu tanıdığına dair deliller kanıtlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Türkay Sonel ifadesinde ise Doku'yu hiçbir şekilde tanımadığını, olayları sosyal medyadan öğrendiğini, hiçbir zaman bir araya gelmediklerini ve kendisine iftira atıldığını söyledi. Fakat daraltılmış baz kaydı, onun dışında güvenlik kamerası görüntüleri, diğer gizli tanık ve itirafçıların ifadelerine baktığınız zaman Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yla sevgili ilişkisi olduğu görülüyor. Bunu birkaç kişinin de teyit ettiğini görüyoruz, çünkü tanımıyorum dediği insanla değişik vesilelerle farklı yerlerde bir araya gelmiş. Doku'nun SIM kartı da babası tarafından hackerlara teslim ediliyor ve içindeki içerikler siliniyor. Sosyal medya hesabındaki içerikler varsa mesajlaşmalar siliniyor. Sonra da emniyete teslim ediliyor. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman Türkay Sonel'in yalan söylediği, Gülistan'ı tanıdığı, onunla iletişiminin olduğu, ilişkisinin olduğu ortada. Böyle bir karakter var karşımızda, şu anda her şeyi inkar ediyor. " ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu
Zaynal Abakarov

"TEPKİ GELİNCE ZEYNEL'İ TÜRKİYE'DE LÜKS OTELE GETİRİYORLAR"

Atik sözlerini şöyle sürdürdü: "Gülistan'ın eski sevgilisi Zeynel'in üvey babasının lüks otelde konakladıklarına dair ifadesini okurken gerçekten çok şaşırdım. Çünkü babanın anlattıklarına bakılırsa bunlar Gülistan'ı son gören kişilerden... Evlerine gelmiş, bu çocuktan yardım istemiş, defalarca aramış, evlerinde kalmış yani birkaç saat, ardından gece yarısında yurduna gitmek üzere ayrılmış evden. Zeynel peşinden gönderilmiş babası tarafından git kızı yurda bırak gibi bilgiler var ifadede. Vali bu işin tam göbeğinde gibi görünüyor. Çünkü bu polis Engin Yücer, yani Zeynel'in üvey babası emniyeti arıyor ve diyor ki 'Zeynel'i yurt dışına göndereceğim bir sakıncası var mı?' Emniyetten izin istiyor. Gönderebilirsin diyorlar ve çocuğu yurt dışına gönderiyorlar Rusya'ya.

Ardından Tunceli'de olaylar çıkıyor, ortalık karışıyor işte katil zanlısı olarak tanımlanıyor. Çünkü olağan şüpheli eski sevgili. Vatandaşlar tepki gösterince bu kez Zeynel'in Türkiye'ye geri getirilmesi öne çıkıyor ve valiliğin talimatıyla babaya ulaşılıyor. Nakit 4.000 TL uçak bileti parası veriliyor hesaptan da göndermiyorlar bir kayda girmesin diye. Zeynel Antalya'ya ailesiyle beraber geliyor, pasaport kontrolünü de orada hallediyorlar. VIP'ten çıkarılarak polis nezaretinde lüks bir beş yıldızlı otele götürülüyor. Bütün aile 3 ay kalıyor ve bu süre zarfında kimseyle görüştürülmüyor.

Çok enteresan değil mi? Tunceli'de Gülistan için soruşturma yürütülürken, oradaki baraj gölünde, arazilerde Gülistan aranırken şüpheli eski sevgilisi Zeynel Türkiye'ye getiriliyor fakat Antalya'da saklanıyor polisler tarafından.

"EVLERİNDEN KÖTÜ KOKU GELDİĞİ SÖYLENDİ"

Ve şöyle bir şey de var; tanık ifadesinde bu şahısların evinden çok ağır bir koku geldiği söyleniyor. Acaba şöyle bir durum mu oldu; bunlar Gülistan'ın cesedini sakladılar sonra işte bozulmaya başlayınca bir koku mu oluştu? Bu aile Gülistan'ın cenazesinin ortadan kaldırılmasında bir vazife mi üstlendi? İnsanın aklına sorular geliyor. Muhtemelen şöyle bir şey olmuş olabilir, çünkü ayrılmışlar o dönemde. Gülistan bunlar beni tehdit ediyor diye Türkay'dan bahsetmiş, diğer başına gelenleri anlatmış olabilir. Bu bilgiler ortaya çıkmasın diye aileyi sakladılar mı acaba? Baba Tuncay Sonel de adliye getirildi onun da tutuklanmasını bekliyorum. Çünkü gencecik bir kızın hayatını karartıp, sonra delilleri de karartıp olayı kapatmışlar görünen bu."

Son Dakika Gündem Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu - Son Dakika
