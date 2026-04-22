İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı! Bu saatten sonrasına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağış, saat 12.00’den sonra kuvvetini artıracak. Gök gürültülü sağanak yağışın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamada sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz’in önemli kesimleri ile bazı Doğu Anadolu illerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz’de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine dikkat çekti. Kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda erimeye bağlı risklerin arttığı belirtildi.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİYOR

Hafta başında düşen sıcaklıkların yarından itibaren yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının 6 ila 7 derece yükselerek mevsim normallerine ulaşacağı tahmin ediliyor.