İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu

22.04.2026 09:06
Umman açıklarında seyreden bir konteyner gemisine, İran Devrim Muhafızları’na ait silahlı bir bot tarafından uyarı yapılmadan ateş açıldı. Saldırıda geminin köprü üstü ağır hasar alırken, mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Olay sonrası bölgede güvenlik endişeleri artarken, yetkililer gemilere şüpheli faaliyetleri bildirmeleri çağrısı yaptı.

Umman’ın kuzeydoğusunda seyreden bir konteyner gemisine İran Devrim Muhafızları’na (IRGC) ait silahlı bot tarafından ateş açılması, ABD ile İran arasında süren ateşkese rağmen bölgedeki gerilimin sürdüğünü gözler önüne serdi.

ATEŞKES VAR AMA SAHADA GERİLİM SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ateşkesi müzakereler sonuçlanana kadar süresiz uzattığını açıklarken, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın devam edeceğini duyurdu. Bu durum, Tahran yönetimi tarafından ateşkes ihlali olarak değerlendiriliyor.

İran tarafı, ablukanın kaldırılmaması halinde müzakere masasına dönmeye sıcak bakmayacağını açıkça ifade ederken, bölgedeki askeri hareketlilik artıyor.

UYARI YAPILMADAN ATEŞ AÇILDI

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), saldırının yaklaşık 15 deniz mili açıkta gerçekleştiğini ve İran’a ait botun herhangi bir telsiz uyarısı yapmadan doğrudan ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateş sonucu geminin köprü üstü ağır hasar alırken, saldırının hedef gözetilerek gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

CAN KAYBI YOK, ENDİŞE BÜYÜYOR

Yetkililer olayda can kaybı yaşanmadığını ve mürettebatın güvende olduğunu açıklarken, benzer saldırıların son günlerde arttığına dikkat çekiliyor. Daha önce de aynı bölgede ticari gemilere yönelik ateş açıldığı ve bazı gemilerin rotasını değiştirmek zorunda kaldığı bildirilmişti.

İRAN: “ABLUKA SAVAŞTIR”

İran yönetimi, ABD’nin deniz ablukasını açık şekilde “savaş” olarak nitelendiriyor. Tahran, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü artırırken, bu hattı kullanan ticari gemilere yönelik riskin yükseldiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre, İran’ın bu tür saldırılarla hem sahadaki gücünü göstermek hem de müzakere masasında el yükseltmek istediği değerlendiriliyor.

KÜRESEL TİCARET VE ENERJİ HATLARI RİSK ALTINDA

Dış basında yer alan analizlerde, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan bu tür olayların küresel enerji ve ticaret akışını doğrudan etkileyebileceği vurgulanıyor. Bölgedeki gerilim nedeniyle deniz taşımacılığı maliyetlerinin arttığı ve birçok geminin alternatif rotalara yöneldiği ifade ediliyor.

GERİLİM TIRMANABİLİR UYARISI

Ateşkesin sahada karşılık bulmaması ve tarafların karşılıklı sert açıklamaları, bölgede yeni bir çatışma ihtimalini güçlendiriyor. Uzmanlar, Hürmüz hattında yaşanacak yeni bir krizin küresel piyasaları doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

