İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ölümlü okul baskınlarının ardından Kepsut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un silahlı paylaşımı tepkilerin odağında.
Durmuş'un sosyal medya hesabından 17 Nisan 2025'te silahla nişan alırken çekildiği bir fotoğrafı "Biz her daim hazırlıklı olalım da..." ifadesiyle paylaşması sonrası Durmuş'un görevden alınması istendi.
Peş peşe okullara yapılan silahlı saldırıların ardından Kepsut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un bu paylaşımı yapması tepki çekti. Tepkilerin ardından Durmuş bu paylaşımı sildi.
