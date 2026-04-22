İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

22.04.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Kepsut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un silahlı paylaşımı tepki çekti. Paylaşımına "Biz her daim hazırlıklı olalım da" notunu düşen Durmuş, tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ölümlü okul baskınlarının ardından Kepsut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un silahlı paylaşımı tepkilerin odağında.

"BİZ HER DAİM HAZIRLIKLI OLALIM DA..."

Durmuş'un sosyal medya hesabından 17 Nisan 2025'te silahla nişan alırken çekildiği bir fotoğrafı "Biz her daim hazırlıklı olalım da..." ifadesiyle paylaşması sonrası Durmuş'un görevden alınması istendi.

TEPKİ GELİNCE KALDIRDI

Peş peşe okullara yapılan silahlı saldırıların ardından Kepsut İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Durmuş'un bu paylaşımı yapması tepki çekti. Tepkilerin ardından Durmuş bu paylaşımı sildi.

Eğitim, Güncel, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ümit yıldırım ümit yıldırım:
    Neye hazırlıklısın yaprammm,birde eğitimci olacaksın.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:14:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.