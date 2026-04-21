MHP Ardahan il teşkilatını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ardahan İl Teşkilatı’nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın, yaptığı açıklamada, parti tüzüğünün ilgili maddelerine dayanarak fesih kararının alındığını belirtti. Aynı açıklamada Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören’in atandığını açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fesih kararının tüzüğün 34, 52 ve 54. maddelerine dayandırıldığını ifade etti.

YÖNTER’İN İSTİFASI SONRASI DEĞİŞİM SÜRECİ HIZLANDI

MHP’de son dönemde peş peşe gelen teşkilat fesihlerinin, 27 Mart’ta Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter sonrası hız kazandığı görülüyor. Yönter’in "MHP’de ajan" çıkışı sonrası yaşanan gelişmeler, parti içinde önemli bir kırılma yarattı.

9 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

MHP, son haftalarda birçok il teşkilatını feshetti. İstanbul İl Başkanlığı ile başlayan süreçte Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Muğla teşkilatları da kapatıldı. Son olarak Bolu İl Teşkilatı’nın da feshedildiği açıklandı. Ardahan ile birlikte feshedilen il sayısı 9’a yükseldi.

Parti yönetimi, bu kararların gerekçesine ilişkin ise herhangi bir detay paylaşmadı.