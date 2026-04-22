Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi

2026 Temmuz zammı öncesi memur maaşlarına ilişkin hesaplamalar hız kazanırken, yılın ilk üç ayına ait enflasyon verileriyle birlikte zam tablosunun ilk sinyalleri ortaya çıktı.

MART AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon martta yüzde 30,87 olurken, ilk üç aylık toplam enflasyon yüzde 10,04’e ulaştı.

İLK 3 AYDA ENFLASYON FARKI OLUŞMADI

Memurlar, 2026 Ocak ayında toplu sözleşme kapsamında yüzde 18,60 zam aldı. 8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre Temmuz ayında maaşlara yüzde 7 zam yapılacak. Ancak enflasyon farkı oluşabilmesi için 6 aylık enflasyonun yüzde 11’i aşması gerekiyor. Açıklanan ilk üç aylık verilere göre henüz enflasyon farkı oluşmadı.

BEKLENTİLER YÜZDE 12,86 ZAM İŞARET EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketine göre yılın ilk yarısı sonunda yüzde 5,48’lik enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Bu tahmine göre memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 7 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 12,86 oranında artış alabilecek.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA YENİ TABLO

Mevcut durumda 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 12,86 artışla yaklaşık 69 bin 843 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 341 liraya çıkacak.

MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞ HESABI

Zam beklentisine göre bazı meslek gruplarında maaşlar şu şekilde hesaplandı: