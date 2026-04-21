Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bulunan Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne bağlı spor salonunun üç yıllığına özel bir kulübe kiralanması öğrenciler arasında tepkiye neden oldu. Saha ve fitness salonunun öğrenci kullanımına kapatıldığı bildirildi.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yalnızca Cebeci Kampüsü’ndeki öğrencilerin değil, üniversitenin farklı fakültelerinden öğrencilerin de faydalandığı spor salonunun kapatılması, kampüs genelinde rahatsızlık yarattı. Kararın ardından öğrenciler duruma tepki gösterdi.

BASIN AÇIKLAMASINA SALDIRI

Kararı protesto etmek isteyen öğrenci grupları, seslerini duyurmak için basın açıklaması düzenledi. Açıklama sırasında öğrenciler, ülkücü oldukları öne sürülen bir grubun saldırısına uğradı. Yaşanan saldırı anı çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi. Görüntülerde kısa süreli arbede yaşandığı görüldü.