Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
21.04.2026 17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi’nde spor salonunun özel kulübe kiralanarak öğrencilere kapatılması tepki çekerken, protesto yapan öğrencilere saldırı düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bulunan Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne bağlı spor salonunun üç yıllığına özel bir kulübe kiralanması öğrenciler arasında tepkiye neden oldu. Saha ve fitness salonunun öğrenci kullanımına kapatıldığı bildirildi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yalnızca Cebeci Kampüsü’ndeki öğrencilerin değil, üniversitenin farklı fakültelerinden öğrencilerin de faydalandığı spor salonunun kapatılması, kampüs genelinde rahatsızlık yarattı. Kararın ardından öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

BASIN AÇIKLAMASINA SALDIRI

Kararı protesto etmek isteyen öğrenci grupları, seslerini duyurmak için basın açıklaması düzenledi. Açıklama sırasında öğrenciler, ülkücü oldukları öne sürülen bir grubun saldırısına uğradı. Yaşanan saldırı anı çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi. Görüntülerde kısa süreli arbede yaşandığı görüldü.

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Yedek2 Yusuf Yedek2:
    Ülkücülükle alakası yok bu sytrlrn 24 5 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Ya öğrenci spor salonu nasıl kiraya verilir????ticarethane mi orası???oradaki ülkücüler öğrenci değil mi???Bu nasıl bir kaos???? 14 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı - Son Dakika
