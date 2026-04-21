Mart Ayında Kartlı Ödemeler Yüzde 49 Arttı
Mart Ayında Kartlı Ödemeler Yüzde 49 Arttı

21.04.2026 17:11
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla martta yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49 artarak 2 trilyon 608,3 milyar liraya ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mart ayına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, mart ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 146,2 milyona, banka kartı sayısı 214,7 milyona, ön ödemeli kart sayısı 97,9 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 11'lik, banka kartında yüzde 8'lik artış yaşanırken ön ödemeli kart sayısı yüzde 13 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artarak 458,8 milyon oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla martta yapılan ödemelerin toplam tutarı yıllık bazda yüzde 49 artarak 2 trilyon 608,3 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 2 trilyon 218,8 milyar lirası kredi kartlarıyla, 380,9 milyar lirası banka kartları, 8,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı ise kredi kartlarında yüzde 50, banka kartlarında yüzde 60 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 76 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1,8 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 21,3 milyonunu kredi kartları, 697,6 milyonunu banka kartları, 34,7 milyonunu ön ödemeli kartlar oluşturdu.

İnternetten kartlı ödemeler 791,4 milyar liraya ulaştı

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 53 artarak 791,4 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 31 oldu.

İnternetten kartlı ödemeler yüzde 11 artarak 257,2 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1 milyar 153,2 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 50 artarak 849,8 milyar liraya yükseldi. Mart ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Kaynak: AA

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
