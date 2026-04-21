46 yaşındaki Ronaldinho, topla hünerlerini Brezilyalı fenomene karşı gösterdi

Brezilya futbolunun "Sihirbaz" lakaplı efsanesi Ronaldinho, yeşil sahalardan uzak kalsa da yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı. Ülkesinde düzenlenen özel bir etkinlikte boy gösteren 46 yaşındaki yıldız, sergilediği teknik resitalle izleyenleri büyüledi.

TOPU FENOMENİN BACAK ARASINDAN GEÇİRDİ

Etkinliğin en çok konuşulan anı ise Ronaldinho’nun Brezilyalı ünlü fenomen ve yayıncı Ferlucio Bença ile karşı karşıya geldiği an oldu. Topla her zamanki estetik dokunuşlarını sergileyen efsane isim, şık bir bilek hareketiyle topu Bença’nın bacak arasından geçirdi.

''YAŞ GEÇSE DE KALİTE BAKİ''

O anlar kameraya yansırken, Ronaldinho’nun yüzündeki ikonik gülümsemesi ve rahat tavırları dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülere binlerce yorum yağdı. Futbolseverler efsane oyuncu için ''Yaş geçse de kalite baki." yorumlarını yaptı.