Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı
Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı

21.04.2026 17:29
İspanya'nın ünlü matadoru Jose Antonio Morante Camacho, boğa güreşinde ciddi bir kaza geçirerek rektumu parçalandı. 2 saatlik ameliyatın ardından durumu stabil.

İspanya’nın en ünlü matadorlarından biri olan ve "Boğaların Kralı" lakabıyla tanınan Jose Antonio Morante Camacho, kariyerinin en korkunç kazasını yaşadı. Sevilla’daki tarihi arenada gerçekleşen gösteri, bir anda can pazarına dönüştü.

46 yaşındaki tecrübeli matador, dördüncü boğayla karşı karşıya geldiği sırada hayati bir hata yaptı. Arenanın "ölümcül nokta" olarak bilinen köşesinde sıkışan boğayı kontrol etmeye çalışan Camacho, beklediği manevrayı yapamayınca savunmasız kaldı. O anlarda gözü dönen boğa, keskin boynuzunu ünlü matadorun makat bölgesinden içeri saplayarak onu havaya uçurdu.

Rektumu Parçalandı: 2 Saatlik Yaşam Savaşı

Acı içinde yere yığılan ve saniyeler içinde kanlar içinde kalan matador, meslektaşları tarafından arenadan kaçırıldı. Acilen hastaneye kaldırılan Camacho, genel anestezi altında iki saat süren kritik bir ameliyata alındı.

Hastaneden yapılan açıklamada, müdahalenin başarılı geçtiği ancak yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle tedavinin yoğun bakım ünitesinde devam edeceği belirtildi. Uzman doktorlar, doku hasarının onarılması için gerekli tüm prosedürlerin uygulandığını ifade etti.

Bu üzücü kaza, İspanya’da boğa güreşlerindeki güvenlik önlemlerini ve matadorların maruz kaldığı riskleri yeniden gündeme taşıdı. Spor dünyası ve yerel yetkililer, arenalardaki acil müdahale protokollerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Camacho’nun sağlık durumu yakından takip edilirken, hayranları ve meslektaşları ünlü ismin en kısa sürede sağlığına kavuşması için destek mesajları yayınlıyor. Tedavi süreci boyunca matadorun istirahatinin süreceği ve durumunun stabil hale gelmesinin beklendiği açıklandı.

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor
ABD’de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi ABD’de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia
ABD’li kaleci Klinsmann’ın boynu kırıldı ABD'li kaleci Klinsmann'ın boynu kırıldı

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
