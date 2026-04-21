İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
21.04.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İstanbul Havalimanı'nda çalışan şüphelilerin, yurtdışından gelen ve içerisinde 47 kilogram kokain bulunan 2 koliyi yer hizmetlerine ait araçla taşıdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren gümrük ekipleri İstanbul Havalimanı D kapısından kutuların içinden kokainin personel tarafından ülkeye sokularak teslim edildiğini görüldü. Bunun üzerine görüntülerini değerlendiren ekipler belirlenen şahısların kutular içerisinde uyuşturucu maddeleri ülkeye sokmak istediklerini tespit etti. Yapılan operasyonda aralarında bir yer hizmeti şirketinde çalıştığı tespit edilen kişilerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen kolilerin içerisinde 47 kilo 34 gram kokain ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Havalimanı D Kapısı’nda 2 koli içinde toplam 47 kilo 34 gram kokain olduğu değerlendirilen toz madde ele geçirildi. İlk olarak kolileri uçak altından alıp D Kapısı’na getiren yer hizmetleri personeli C.Ç. ile S.A. ilk olarak gözaltına alındı.2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, kolilerin alınması talimatını verdiği değerlendirilen operasyon kontrol merkezi memuru S.A. ile kargo vardiya müdürü M.G. hakkında da işlem başlatıldı. S.A. gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan M.G. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Kolileri teslim almaya geldiği belirlenen A.A., ekipleri fark edince olay yerinden kaçtı. Firari durumda bulunan 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, firari şüphelinin babası S.A. ile eşi G.M.A. gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay günü D Kapısı’nda görevli gümrük muhafaza memurları A.E.T. ile İ.Y. de soruşturmaya dahil edildi. Gözaltına alınan 2 memur işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ifadeleri sonrası dosya Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne uzandı. Burada görev yapan gümrük muhafaza memuru S.K., Iğdır’da gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen şüpheli tutuklandı. 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Diğer yandan soruşturma kapsamında, kokainin havalimanı içindeki sevk zinciri ve bağlantılı personel ağıyla ilgili çok yönlü incelemenin sürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Diğer yandan uyuşturucu sevkiyatı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kolilerin 2 kişi tarafından yer hizmetlerine ait araçla D kapısına getirilişi ve turnike üzerine bırakıldığı anlar görülüyor. Daha sonra 1 gümrük memuru kolilerin bulunduğu yere geliyor. Bu sırada kolilerin X-ray cihazından geçirilmesi, ardından da açıldığı anlar görüntülere yansıyor. Kolileri getiren personelin gözaltına alındığı anlar da görüntülerde yer alıyor. 

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 18:00:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.