AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye itiraz var
22.04.2026 09:41
AK Parti'nin 15 yaş altına sosyal medya yasağını öngören teklife eklemek istediği "VPN sınırlaması" CHP'nin desteğini alamadığı için teklif metnine giremedi. AK Partili Leyla Şahin Usta, "Çocukların VPN üzerinden oyunlara devam etmesini engellemek için kısıtlama öngören ek maddeleri muhalefet desteklemediği için teklif metnine ekleyemeyeceğiz" dedi.

AK Parti, Kahramanmaraş’taki saldırı sonrası, 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması getiren yasa teklifini gözden geçirdi. Genel Kurul’da henüz görüşmeleri süren teklife, böyle durumlarda VPN sınırlamasını da eklemek için çalışma yaptı. Üç maddelik bir metin hazırlandı, muhalefete sunuldu. 

Muhalefetin tavrını AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Haberler.com’a anlattı: “Bu tür durumlarda çocukların VPN üzerinden oyunlara devam etmesini engellemek için kısıtlama öngören ek maddeleri muhalefet desteklemediği için teklif metnine ekleyemeyeceğiz.”

“MUHALEFET, 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞINA DA KARŞI”

Leyla Şahin Usta, muhalefetin 15 yaş düzenlemesine de karşı olduğunu vurgulayarak, “Özellikle 15 yaş altının sosyal mecralara girememesi ve dijital platformlardaki oyunlarla ilgili üç maddemiz var. ‘Bunları çekin’ diye ısrar ediyorlar. ‘özgürlükleri kısıtlıyorsunuz. Siz çocukları, gençleri sessizleştirme derdindesiniz. Tek tip insan yetiştirmek için böyle bir yasaklama getiriyorsunuz’ diye söylüyorlar. Israrla yasanın çekilmesini istediler. Sürekli yoklama isteyerek yasayı geciktiriyorlar” dedi.

“VPN İLE İLGİLİ MADDE EKLEYELİM İSTEDİK”

Oyun siteleriyle ilgili getirilen sınırlamaya, Kahramanmaraş’taki katliamın ardından, VPN’in de eklenmesi yönünde öneri hazırladıklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Usta, konuyla ilgili muhalefetle görüşmelerini şöyle anlattı:

“Cuma gününden itibaren ben bununla ilgili çalışmayı yaptım. Muhalefetin tüm grup başkan vekillerine gönderdim. Oyun siteleri eğer kurala uymuyorlarsa yaptırım getirilmesi ve VPN’e ulaşımın engellenmesiyle ilgili üç maddelik bir düzenlemeydi. ‘Buna bakın varsa öneriniz, teklifiniz, açığız, getirin’ dedik. Madde eklenebilmesi için danışma kurulu kararı alarak imzalanması gerekiyordu ve bu üç maddeyi de ekleyelim istedik. Maalesef kabul etmediler.”

“MUHALEFET ONAY VERMEDİĞİ İÇİN VPN’İ TEKLİFE EKLEYEMİYORUZ”

Leyla Şahin Usta, CHP’lilerin kapalı görüşmelerde dile getirdikleri görüşleri Genel Kurul’daki konuşmalarında ifade etmediklerine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“VPN düzenlemesi onlar onay vermediği için danışma kuruluna gelemiyor. Madde eklenebilmesi için bütün siyasi grupların destek ve imza vermesi gerekiyordu. Ancak vermediler. Bu durumda yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndan komisyona geri çekilmesi ve tekrar görüşülmesi gerekiyor ki o da zaman alır. Yani bu doğum izinlerini bekleyen çok kişi var, sosyal medyayla ilgili düzenlemeyi bekleyen çok insan var. VPN'le ilgili düzenlemeyi ise bir sonraki paketimizi hızlıca getirip yasalaştıracağız. Bunun hesabını da topluma vermeleri gerekir diye düşünüyorum.”

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
