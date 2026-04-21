Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor

Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor
21.04.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da güzelleşmek için bir güzellik merkezine giden kadın yaptırdığı "prenses cilt bakımı" işlemi sonrası yüzünde 2. derece yanıklar oluştu. Güzellik merkezi ve işlemi uygulayan çalışandan şikayetçi olan kadın, "2 yaşındaki oğlum beni böyle görünce 'öcü' diyerek kaçıp düştü ve yaralandı. Güzelleşmek uğruna 7 bin lira verdim, mağdur oldum" dedi.

Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Saide G. (40), geçtiğimiz cuma günü merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde 'prenses cilt bakımı' yaptırdı. İddiaya göre bakım sonrası yüzünde yanıklar oluşan kadın evine gönderildi. Evine giden Saide G., yüzündeki ağrılara dayanamayarak gece saatlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum

YÜZÜNDE İKİNCİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Hastaneye gider gitmez Saide G.'ye, 2. derece yanık teşhisi konuldu. Raporlarla birlikte karakola giden kadın, güzellik merkezinden ve işlemi uygulayan çalışandan şikayetçi oldu.

"RAPORU GÖNDERİN, PARANIZI İADE EDELİM"

Bu sırada güzellik merkezi, Saide G.'ye ulaşarak, "Doktor raporunu gönderin, avukatımıza soralım 7 bin TL'lik paketinizin ücretini iade edelim" dedi.

"DALGA GEÇEREK TELEFONU KAPATTILAR"

Yaşadıklarını anlatan Saide G., "Prenses cilt bakımı yaptırmaya gittim. Bu gittiğim 3. seanstı ancak ilk 2 seansı saymadılar. Her gitmemde hafif hafif yüzüm yanıyordu ama bu şekilde olmuyordu. Cuma günü seanstan çıktım, eve geldim aynaya baktım ve yüzümde büyük büyük yanıklar olmuş. Güzellik merkezinin sahibi bana ulaşsın diye yazışmalarımız var, aradım ama bana 'geçmiş olsun' diyerek dalga geçerek telefonu kapattılar, hiçbir şekilde dönüş yapmadılar. Dün karakola gidip şikayetçi olunca güzellik merkezi sahibi öyle bana ulaştı, 'raporları atın, avukatıma danışayım ondan sonra ödemeyi yapayım' diyerek beni geçiştirdi" ifadelerini kullandı.

Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum

"GÜZELLEŞMEK UĞRUNA GİTTİM, YÜZÜM YANIK DÖNDÜM"

Kendisine cilt bakımı yapan çalışanın uzman olmadığını da öne süren Saide G., "Normalde orası bir güzellik merkezi, lazer çalışanı giremez, uzmanın girmesi lazım. Ama lazere giren bayanlar cilt bakımına da giriyor. Güzelleşmek uğruna gittim ama bu şekilde yüzüm yanık bir şekilde geri eve döndüm. Ben şu an mağdurum, bu mağduriyetimin maddi ve manevi her şekilde giderilmesini istiyorum" dedi.

"2 YAŞINDAKİ OĞLUM BENDEN KORKUYOR"

2 yaşındaki evladının kendisini görünce korktuğunu anlatan kadın, şunları söyledi:

"2 yaşında ufak bir oğlum var, dün beni gördü ve 'öcü' diyerek kaçtı, balkondan düştü. Çocuğum benim yanıma yaklaşmıyor. Ufak çocuğum benden korkuyor, kaçıyor. Güzellik merkezine giden kişiler mutlaka kaliteli bir yere gitsinler, güvenilir bir yere gitsinler. Evde bir de ufak bebekleri varsa sonrasında çok sıkıntı yaşanıyor."

Kaynak: İHA

Güzellik, Sağlık, Güncel, Adana, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum 'öcü' deyip benden kaçıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 16:34:55. #7.13#
SON DAKİKA: Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.