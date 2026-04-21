Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

Haberin Videosunu İzleyin
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
21.04.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Haber Videosu

Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’i transfer listesine aldı. Galatasaray, gelecek sezon hücum hattını yeniden yapılandırmayı planyan İspanyol devinden 100 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da gözler Fenerbahçe derbisine çevrilmişken, Avrupa’dan gelen transfer iddiası gündeme damga vurdu. İspanyol devi Real Madrid’in sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

REAL MADRID’İN HEDEFİ NET 9 NUMARA

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Real Madrid, gelecek sezon hücum hattını yeniden yapılandırmayı planlıyor. Kylian Mbappe’nin asıl pozisyonunda oynayabilmesi için takıma klasik bir santrfor kazandırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasında ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in yer aldığı iddia edildi.

OSIMHEN İÇİN 100 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde, Nijeryalı golcünün ceza sahasındaki etkinliği, bitiriciliği ve fizik gücü nedeniyle ideal aday olarak görüldüğü belirtildi. Osimhen’in aynı zamanda Mbappe ile uyum sağlayabilecek bir profil sunduğu vurgulandı. Real Madrid’in transfer için girişimlere başladığı öne sürülürken, Galatasaray’ın bonservis için kapıyı 100 milyon eurodan açtığı iddia edildi.

İspanyol kulübünün ise kadroda yaşanabilecek ayrılıklara göre finansal dengeyi koruyarak bu transferi gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

27 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta görev aldı. Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri oldu.

Son Dakika Spor Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Aytan Mustafa Aytan:
    az istenmis en az 150 6 3 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    150 m aşağı vermemeli GS 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 16:33:58. #7.13#
SON DAKİKA: Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.