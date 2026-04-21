Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da gözler Fenerbahçe derbisine çevrilmişken, Avrupa’dan gelen transfer iddiası gündeme damga vurdu. İspanyol devi Real Madrid’in sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

REAL MADRID’İN HEDEFİ NET 9 NUMARA

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Real Madrid, gelecek sezon hücum hattını yeniden yapılandırmayı planlıyor. Kylian Mbappe’nin asıl pozisyonunda oynayabilmesi için takıma klasik bir santrfor kazandırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasında ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in yer aldığı iddia edildi.

OSIMHEN İÇİN 100 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde, Nijeryalı golcünün ceza sahasındaki etkinliği, bitiriciliği ve fizik gücü nedeniyle ideal aday olarak görüldüğü belirtildi. Osimhen’in aynı zamanda Mbappe ile uyum sağlayabilecek bir profil sunduğu vurgulandı. Real Madrid’in transfer için girişimlere başladığı öne sürülürken, Galatasaray’ın bonservis için kapıyı 100 milyon eurodan açtığı iddia edildi.

İspanyol kulübünün ise kadroda yaşanabilecek ayrılıklara göre finansal dengeyi koruyarak bu transferi gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

27 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta görev aldı. Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri oldu.