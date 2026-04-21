Final maçında görülmemiş olay! Hakem oyunu durdurup çalan telefona cevap verdi, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
21.04.2026 16:44
Hollandalı Hakem Danny Makkelie, AZ Alkmaar- NEC Nijmegen kupa finalinde dünya futbolunda görülmemiş bir olaya imza attı. Deneyimli hakem, maçın oynandığı esnada çalan telefona cevap vermek için oyunu durdurdu. Görüşmenin perde arkasındaki detay ise maçtan saatler sonra ortaya çıktı.

Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. AZ Alkmaar, mücadeleden 5-1 galip ayrılarak kupaya uzanırken, karşılaşmaya Hollandalı Hakem Danny Makkelie'nin yaptığı telefon görüşmesi damga vurdu.

AZ ALKMAAR'DAN RAKİBİNE DEV FARK 

Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada de Wit, 67. dakikada Mijnans, 73. dakikada Koopmeiners, 90+1. dakikada Smit ve 90+5. dakikada Parrott kaydetti. NEC Nijmegen'in tek golü ise 78. dakikada Ogawa'dan geldi. Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, Hollanda Kupası'nın sahibi oldu.

HAKEM MAÇI DURDURUP TELEFONLA KONUŞTU

Mücadelenin hakemi Danny Makkelie'nin, karşılaşma oynandığı bir esnada maçı durdurup saha kenarına geldi. Deneyimli hakemin çalan telefona cevap verdiği görülürken, mücadeleyi hem tribünde hem de ekran karşısında izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI 

Bu olayın perde arkası ise maçtan saatler sonra ortaya çıktı. Hakemin, tribünlerden oyun alanına atılan havai fişekler ve güvenlik tedbirleri sebebiyle Hollanda Futbol Federasyonu'ndan bazı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
