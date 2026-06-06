Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Tokat mitinginde hareketli dakikalar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitingine katılmak isteyen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, alandaki vatandaşların protestosuyla karşılaştı. Gerginliğin büyümesi üzerine araya giren Özgür Özel, Durmaz’ı kendi makam aracına bindirdi.
CHP’nin Tokat’ta gerçekleştirdiği miting, parti içi tartışmaların gölgesinde kalan çarpıcı bir olaya sahne oldu. Parti içinde yaşanan iç tartışmalara ilişkin farklı görüşleriyle tanınan ve mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, miting alanına geldiği sırada vatandaşların sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Alandaki tansiyonun yükselmesi ve protestoların büyümesi üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruma doğrudan müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından Özgür Özel, milletvekili Kadim Durmaz’ı korumak amacıyla kendi makam aracına aldı.
Olayın ardından dikkat çeken bir diğer detay ise makam aracındaki yoğunluk oldu. Özgür Özel’in talimatıyla araca binen Kadim Durmaz ile birlikte, normalde 4 kişilik olan genel başkanlık makam aracına toplamda 5 kişi bindi.
Son Dakika › Güncel › Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı - Son Dakika
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