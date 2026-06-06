Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı - Son Dakika
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Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı

06.06.2026 13:13
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CHP'nin Tokat mitinginde parti içi muhalefeti ve Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, alandaki vatandaşların sert protestolarıyla karşılaştı. Tansiyonun yükselmesi üzerine araya giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto edilen Durmaz'ı kendi makam aracına alarak korudu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Tokat mitinginde hareketli dakikalar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitingine katılmak isteyen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, alandaki vatandaşların protestosuyla karşılaştı. Gerginliğin büyümesi üzerine araya giren Özgür Özel, Durmaz’ı kendi makam aracına bindirdi. 

MİTİNG ALANINDA PROTESTO ŞOKU

CHP’nin Tokat’ta gerçekleştirdiği miting, parti içi tartışmaların gölgesinde kalan çarpıcı bir olaya sahne oldu. Parti içinde yaşanan iç tartışmalara ilişkin farklı görüşleriyle tanınan ve mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, miting alanına geldiği sırada vatandaşların sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

ÖZGÜR ÖZEL MÜDAHALE ETTİ

Alandaki tansiyonun yükselmesi ve protestoların büyümesi üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruma doğrudan müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından Özgür Özel, milletvekili Kadim Durmaz’ı korumak amacıyla kendi makam aracına aldı.

4 KİŞİLİK ARACA 5 KİŞİ BİNDİLER

Olayın ardından dikkat çeken bir diğer detay ise makam aracındaki yoğunluk oldu. Özgür Özel’in talimatıyla araca binen Kadim Durmaz ile birlikte, normalde 4 kişilik olan genel başkanlık makam aracına toplamda 5 kişi bindi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kadim Durmaz, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fırat Karakayacı Fırat Karakayacı:
    hala cehape genel başkanı diyorsunuz 1 0 Yanıtla
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