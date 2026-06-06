İran milli takımının ABD vizesi turnuvanın başlamasına 5 gün kala verildi - Son Dakika
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İran milli takımının ABD vizesi turnuvanın başlamasına 5 gün kala verildi

İran milli takımının ABD vizesi turnuvanın başlamasına 5 gün kala verildi
06.06.2026 01:07
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ABD ile İran arasında haftalardır süren Dünya Kupası vize krizi turnuvanın başlamasına 5 gün kala çözüldü. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İran Milli Takımı futbolcularının ABD'ye giriş vizelerinin onaylandığını duyurdu. Barrack, sürecin Ankara'daki ABD Büyükelçiliği tarafından başarıyla yürütüldüğünü belirtirken, sporun sınırları aşan birleştirici gücüne vurgu yaptı. Böylece İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'de oynayacağı maçların önündeki en büyük engel kaldırılmış oldu.

ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye giriş vizelerinin onaylandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barrack, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği ekibine teşekkür ederek, "Spor sınırları aşar ve dünyanın dört bir yanından gelen rakipleri ve taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İRAN MİLLİ TAKIMINA ABD VİZESİ ÇIKTI

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde uzun süredir gündemde olan vize krizinde düğüm çözüldü. ABD yönetimi, İran Milli Takımı futbolcularının ülkeye giriş vizelerini onayladı. Karar, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle turnuvaya katılım konusunda oluşan belirsizlikleri de büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

TOM BARRACK DUYURDU

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, yaptığı açıklamada vize sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarının yoğun çaba gösterdiğini vurguladı. Barrack, "ABD'deki FIFA Dünya Kupası yolunda İran milli futbol takımı için vizeleri işleme koyan Ankara'daki olağanüstü ekibimizle gurur duyuyoruz" dedi.

HAFTALARCA SÜREN KRİZ SONA ERDİ

İranlı yetkililer daha önce takımın ABD vizelerini henüz alamadığını açıklamış, bu durum Dünya Kupası hazırlıklarını da etkilemişti. Yaşanan belirsizlik nedeniyle İran kafilesinin kamp planlarında değişikliğe gidildiği ve takımın hazırlık merkezi olarak Meksika'nın Tijuana kentini tercih ettiği belirtilmişti.

BAZI GÖREVLİLER İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Futbolcuların vizelerinin onaylandığı bildirilirken, teknik ekip ve bazı idari personelin başvurularına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü ifade ediliyor. ABD yönetiminin güvenlik incelemelerini belirli isimler için devam ettirdiği kaydedildi.

MAÇLAR ABD'DE OYNANACAK

İran Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasında Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşı karşıya gelecek. Takımın grup maçlarının tamamı ABD'de oynanacak. Ancak İranlı oyuncular, kampları ve tüm konaklamaları Meksika’da yapacak.

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Son Dakika İran İran milli takımının ABD vizesi turnuvanın başlamasına 5 gün kala verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran milli takımının ABD vizesi turnuvanın başlamasına 5 gün kala verildi - Son Dakika
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