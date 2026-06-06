Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti - Son Dakika
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Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti

06.06.2026 21:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile Dolmabahçe'de görüştü. Görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmeler, Türkmenlerin durumu ele alındı. Erdoğan, Kerkük'te huzurun korunmasının bölge için önemine dikkat çekti, Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtti.

Aziz milletimiz Irak Türkmen Cephesi'ne vefalı kalmasaydı, destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kabulde, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Irak'ın kurucu unsurlarından Türkmenlerin durumu değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Irak'taki kültürel ve beşeri zenginliğin adeta sembolü olan Kerkük'te huzurun muhafazasının tüm bölgenin hayrına olduğuna işaret ederek, burada sağlanacak başarının tüm bölgenin ihyası ve terörden arındırılması hedefine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Göreve gelmesinden bu yana vilayetteki tüm kesimlerle yakın ilişkiler kuran Ağa'yı tebrik eden Erdoğan, Irak'ın geneli ve Kerkük'te huzurun daim kılınması için Türkiye'nin desteğinin güçlü şekilde süreceğini kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ağa, Kerkük'e destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkmenler olarak Irak'ın kalkınma ve güvenliğine her daim katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirten Ağa, Türkmenlerin anayasal hak ve hürriyetlerini savunmayı da sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti - Son Dakika

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