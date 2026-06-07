Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezon planlaması kapsamında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan İrfan Can Eğribayat hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, 27 yaşındaki kaleciyle yola devam etmeme kararı aldıklarını belirterek İrfan Can Eğribayat'ın bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.
Kararın nedenini de açıklayan Yüksel Yıldırım, "Kaleci alacağız. İrfan Can Eğribayat ile devam etmeme kararı aldık. Samsunspor'un vizyonuna uymadı maalesef. Hep şunu söylüyorum, yeteneklerinle Samsunspor'a gelirsin ama karakterinle kalırsın. Karakter çok önemli. Karakter konusunda uymayan oyuncularla biz çalışmayacağız" ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarına da değinen Yıldırım, iki yerli oyuncuyla anlaşma sağladıklarını ve kısa süre içinde resmi açıklama yapabileceklerini söyledi. Samsunspor'un önceliğinin yurt dışından yapılacak transferler olduğunu belirten Yıldırım, takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere takviye yapacaklarını ifade etti.
Kulübün transfer politikasına da değinen Yıldırım, teknik direktör Thorsten Fink'ten memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Alman ekolünü benimsedik. Hocamız isim istemiyor, özellik istiyor. Scout ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Şov yapmak için transfer yapmıyoruz."
Samsunspor Başkanı, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine transfer planladıklarını açıklarken, ayrılan oyuncuların yerlerinin doldurulacağını söyledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli - Son Dakika
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