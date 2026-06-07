Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

Fenerbahçe\'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
07.06.2026 18:46
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılacağını açıkladı. Yıldırım'ın oyuncunun karakterine yönelik sözleri dikkat çekti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezon planlaması kapsamında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan İrfan Can Eğribayat hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İRFAN CAN FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Yıldırım, 27 yaşındaki kaleciyle yola devam etmeme kararı aldıklarını belirterek İrfan Can Eğribayat'ın bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.

"VİZYONUMUZA UYMADI"

Kararın nedenini de açıklayan Yüksel Yıldırım, "Kaleci alacağız. İrfan Can Eğribayat ile devam etmeme kararı aldık. Samsunspor'un vizyonuna uymadı maalesef. Hep şunu söylüyorum, yeteneklerinle Samsunspor'a gelirsin ama karakterinle kalırsın. Karakter çok önemli. Karakter konusunda uymayan oyuncularla biz çalışmayacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Transfer çalışmalarına da değinen Yıldırım, iki yerli oyuncuyla anlaşma sağladıklarını ve kısa süre içinde resmi açıklama yapabileceklerini söyledi. Samsunspor'un önceliğinin yurt dışından yapılacak transferler olduğunu belirten Yıldırım, takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere takviye yapacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

"ŞOV İÇİN TRANSFER YAPMIYORUZ"

Kulübün transfer politikasına da değinen Yıldırım, teknik direktör Thorsten Fink'ten memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Alman ekolünü benimsedik. Hocamız isim istemiyor, özellik istiyor. Scout ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Şov yapmak için transfer yapmıyoruz."

YENİ TAKVİYELER YOLDA

Samsunspor Başkanı, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine transfer planladıklarını açıklarken, ayrılan oyuncuların yerlerinin doldurulacağını söyledi.

İrfan Can Eğribayat, Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli - Son Dakika

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