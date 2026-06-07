ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı

Hollywood'un en çok konuşulan eski çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt’in oğlu Knox, dövüş sporlarındaki yeteneğiyle adından söz ettirmeye başladı. Çiftin tek biyolojik erkek çocuğu olan Knox'un ringdeki performansı, akıllara babası Brad Pitt'in sinema tarihindeki efsanevi rolünü getirdi ve "Babasının izinden gidiyor" dedirtti.

MUAY THAI SPORUNDA PROFESYONELLEŞTİ

Bir dönem "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin 17 yaşındaki oğlu Knox Jolie-Pitt, dövüş sanatlarına olan tutkusunu profesyonel boyuta taşıdı. Uzun süredir Tayland kökenli dövüş sporu Muay Thai ile ilgilenen genç sporcu, Los Angeles'taki bir kulüpte düzenlenen gösteri maçı için ringe çıktı. Yıllardır sürdürdüğü disiplinli antrenmanlar sayesinde kazandığı son derece fit ve atletik vücut yapısı, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

SERT DARBELERE RAĞMEN SAKİNLİĞİNİ KORUDU

Los Angeles'taki kulüpte gerçekleşen müsabaka boyunca Knox, oldukça başarılı bir performans sergiledi. Karşılaşma sırasında birkaç sert darbe almasına rağmen ringdeki soğukkanlılığını ve sakinliğini bozmayan genç sporcu, disipliniyle takdir topladı. Savunmasının yanı sıra hücumda da etkili olan Knox, kendi vuruşlarında da bolca isabet kaydederek maçı başarıyla tamamladı.

AKILLARA 'DÖVÜŞ KULÜBÜ' GELDİ

Knox’un ringdeki bu gözü pek mücadelesi ve babasına olan çarpıcı benzerliği, sinema dünyasının unutulmaz bir klasiğini yeniden gündeme getirdi. Kült film Fight Club (Dövüş Kulübü) vizyona girdikten tam 27 yıl sonra, Brad Pitt'in ikonik Tyler Durden karakterinin ardından oğlunun da gerçek bir ringde dövüşüyor olması, "Knox kendi dövüş kulübü versiyonunu yaşıyor" yorumlarına neden oldu.

KRİZLERİN GÖLGESİNDE BİR YAŞAM

Knox, 2016 yılında yollarını ayıran Angelina Jolie ve Brad Pitt’in tek biyolojik oğlu olmasının yanı sıra, Vivienne'in de ikiz kardeşi. Çiftin sansasyonel ayrılık sürecinden sonra aile içi bağlar tamamen koptu. Brad Pitt, boşanmanın ardından üçü biyolojik, üçü evlatlık olmak üzere toplam altı çocuğuyla da aralarındaki mesafeyi kapatamadı ve çocuklarıyla olan ilişkisini düzeltmeyi başaramadı.