Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar - Son Dakika
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Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

08.06.2026 14:23
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ABD Başkanı Trump'ın "İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalı" açıklamasının ardından İran, İsrail saldırılarını durdurdu. İran'dan yapılan açıklamada, "İsrail'e saldırılar sona erdi, operasyonlarımızı askıya aldık" denildi.

ABD- İsrail'in İran'a 28 Şubat günü başlattığı ve 40 gün boyunca karşılıklı şekilde süren saldırılarda geçici ateşkese rağmen dün gece tansiyon yükseldi. İran, İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından İsrail'e saldırı düzenledi.  İsrail de İran'ın saldırılarına yanıt verdi.

TRUMP TARAFLARA ÇAĞRI YAPTI

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden zirve yapmasının ardından Donald Trump, “İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurmalı.” ifadelerine yer verdi. 

İRAN: İSRAİL'E SALDIRILAR SONA ERDİ

Bu çağrının ardından İran'dan açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu; İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına yeniden başlaması halinde daha şiddetli saldırılarla karşılık vereceği uyarısında bulundu. 

ATEŞKES BOZULDU, KENTLERE FÜZE YAĞDI

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıklarken, saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı.

İsrail de bu saldırılara karşılık verdi. İsrail ordusu, İran'ın batısı ve merkezdeki bölgelerini vurduğunu bildirdi. İsrail savaş uçakları İran'ın 5 büyük kentini vurdu. Vurulan kentler, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Tebriz ve Kirmanşah.

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

İran'da radar tesislerinin vurulmasına misilleme olarak İsrail'de Nevatim ve Tel Nof Hava Üsleri'ni hedef aldıklarını bildiren İran Devrim Muhafızları, "Tüm senaryolara ve tüm cephelerde geniş çaplı operasyona hazırlıklıyız." mesajını verdi.

Bu mesajın ardından İsrail Ordusu, “İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığı tespit edildi.” açıklamasında bulundu.

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI HAYFA'YI VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldıklarını söyledi. Devrim Muhafızları Ordusunun yayımladığı bildiride, Hayfa'daki benzer sanayi tesislerinin de hedef alındığı kaydedildi.

Bildiride ayrıca, İsrail'in sivil hedefler ile petrol sanayisini hedef almasının bölgedeki tüm enerji merkezlerini etkileyebilecek tehlikeli bir oyunu başlattığı ve ortaya çıkacak ekonomik sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağı belirtildi.

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

"KIZILDENİZ'DE İSRAİL'İN DENİZCİLİK FAALİYETLERİNİ TAM VE KESİN BİR YASAK GETİRİYORUZ”

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenlediklerini ve Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada İsrail'in Yafa kentine füze saldırıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını belirten Seri, "Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz. Şu andan itibaren düşmanın tüm hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz." dedi.

İsrail'in gerilimi tırmandıran adımlarına aynı şekilde karşılık vereceklerini söyleyen Seri, İsrail'e yönelik saldırılarını artıracaklarını ifade etti.

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Son Dakika Güncel Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
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