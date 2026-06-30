Sinan Burhan canlı yayında ateş püskürdü: Şortla başbakan karşılayan medya düzeni bitti - Son Dakika
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Sinan Burhan canlı yayında ateş püskürdü: Şortla başbakan karşılayan medya düzeni bitti

30.06.2026 13:17
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TV100 ekranlarında yayınlanan tartışma programında medya, siyaset ve elitizm ekseninde yaşanan polemik geceye damga vurdu. Gazeteci Sinan Burhan'ın, eski medya düzenini hedef alarak "Şortla başbakan karşılayan, siyasete ayar veren o dönem bitti" şeklindeki çıkışı stüdyoda tartışma çıkardı.

Siyaset ve medya dünyasının geçmişten günümüze uzanan ilişkisi, TV100 ekranlarında yayınlanan tartışma programında yeniden alevlendi. Gazeteciler Sinan Burhan, Barış Yarkadaş ve Aytunç Erkin'in konuk olduğu programda, Türkiye'nin sosyolojik yapısı ve medyanın siyasete etkisi üzerine hararetli bir polemik yaşandı.

"AK PARTİ KENDİ BURJUVAZİSİNİ YARATTI" SÖZLERİNE YANIT

Programın ilerleyen dakikalarında Aytunç Erkin'in iktidarın sosyolojik politikalarını eleştirerek sarf ettiği "AK Parti kendi burjuvazisini yarattı" şeklindeki ifadeleri, stüdyoda tansiyonun yükselmesine neden oldu. Bu yoruma itiraz eden Sinan Burhan, söz alarak Türkiye'deki eski medya ve siyaset düzenine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu.

"ŞORTLA BAŞBAKAN KARŞILAYAN MEDYA DÜZENİ BİTTİ"

Eski Türkiye'nin medya patronlarını ve dönemin önde gelen gazetecilerini hedef alan Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hegemonyayı yıktığını savundu. Erdoğan'a yönelik siyasi öfkenin temelinde bu değişimin yattığını ifade eden Burhan, geceye damga vuran şu sözleri dile getirdi:

"Recep Tayyip Erdoğan; Ertuğrul Özkök ve Uğur Dündar’ın temsil ettiği medya düzenine son verdi. Şortla başbakan karşılayan, millete tepeden bakan, Boğaz’da içkisini yudumlayıp siyasete ayar veren medya düzeni bitti. Erdoğan, Anadolu insanına, köylüye, çarıklıya alan açtı. Erdoğan’a duyulan öfkenin temel sebeplerinden biri de budur."

Burhan'ın "O dönem bitti beyler" minvalindeki bu çıkışı, hem stüdyodaki diğer konuklar arasında hem de sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Siyaset, Güncel, tv100, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Burhan canlı yayında ateş püskürdü: Şortla başbakan karşılayan medya düzeni bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sinan burhan yine kitabın ortasından konuşmuş 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sinan Burhan canlı yayında ateş püskürdü: Şortla başbakan karşılayan medya düzeni bitti - Son Dakika
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