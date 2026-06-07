Can Polat cinayetinde 4 tutuklama - Son Dakika
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Can Polat cinayetinde 4 tutuklama

Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
07.06.2026 19:08
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTEL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 3 Haziran'da Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin önünde bulunan Can Polat, kimliği belirlenen saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden vurulan 37 yaşındaki Polat, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Can Polat cinayetinde 4 tutuklama

SAATLERCE BEKLEYİP PUSU KURDU İDDİASI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre saldırganın, olay günü sabah saatlerinden itibaren otelin bulunduğu bölgede beklediği ve Can Polat'ı hedef aldığı öne sürüldü. Polat ailesinin İstanbul'a dönmek için hazırlık yaptığı sırada gerçekleşen saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANDI

Cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheliyi kısa sürede suç aleti silahla birlikte yakaladı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte olayla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüpheliler de gözaltına alındı.

Can Polat cinayetinde 4 tutuklama

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, cinayetin nedeni ve olaydaki olası bağlantıların ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Can Polat'ın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Görüntülerde saldırganın, çevrede çocukların da bulunduğu sırada ateş açtığı görülürken, olay anında yaşanan panik dikkat çekmişti.

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Son Dakika Dilan Polat Can Polat cinayetinde 4 tutuklama - Son Dakika

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