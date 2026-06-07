Galatasaray'da 4 yeni imza birden - Son Dakika
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Galatasaray'da 4 yeni imza birden

Galatasaray\'da 4 yeni imza birden
07.06.2026 12:33
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Okan Buruk ile sözleşme uzatacak olan sarı-kırmızılılar, 4 futbolcusuyla yeni anlaşma yapacak.

Gelecek sezon çıtasını çok daha yukarı koyan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaşmayı ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynamayı hedefliyor. 

TRANSFER YAPILACAK BÖLGELER

Yaz transfer döneminde kadrosunu bir stoper, bir merkez orta saha, bir 10 numara ve bir alternatif forvetle güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim, yabancı kontenjanı kısıtlaması nedeniyle dış transferde şu an için aceleci davranmıyor.

İÇ TRANSFERDE 4 İMZA

Dış pazarda frene basan yönetim, bu boşluğu iç transfer operasyonuyla değerlendirme kararı aldı. Şampiyon kadronun iskeletini korumak ve başarıyı ödüllendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ve takımın kilit isimleriyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da 4 yeni imza birden

OKAN BURUK İLE YENİ SÖZLEŞME

İç transfer hamlelerinin merkezinde, kazanılan başarılarda aslan payına sahip olan teknik direktör Okan Buruk yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin ilk icraatı, tecrübeli çalıştırıcı ile yeni bir mukavele imzalamak olacak.

4 FUTBOLCUYA DA İMZA ATTIRILIYOR

Okan Buruk'un ardından ise gözler takımın kilit oyuncularına çevrilecek. Bu doğrultuda, özellikle geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan başarılı kaleci Uğurcan Çakır için özel bir adım atılacak. Yönetim, sergilediği aidiyet ve katkı nedeniyle tecrübeli eldivenin maaşında ciddi bir iyileştirmeye giderek yıllık ücretini 200 milyon TL seviyesine yükseltmeyi planlıyor. Uğurcan dışında Abdülkerim Bardakcı, Ismael Jakobs ve Mario Lemina ile de çok kısa bir süre içerisinde yeni sözleşme imzalanmak hedefleniyor. 

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da 4 yeni imza birden - Son Dakika

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