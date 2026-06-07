Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor - Son Dakika
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Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor

07.06.2026 12:09
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Kayseri’de düzenlenen 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı. Forumda Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bilal Erdoğan "Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor. NATO üyeleri içerisinde en çok terör tehdidi ile karşı karşıya kalan, belki müttefiklerinden hak ettiği desteği de bulamayan bir Türkiye tablosunda, gençler Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kayseri'de düzenlenen 12'nci Genç Türkiye Forumu'na katıldı. "Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi" temasıyla gerçekleştirilen forumda, gençlerin belirlediği gündem başlıkları çalıştaylarda ele alındı.

Sorun tespiti, analiz ve çözüm önerilerinin tartışıldığı oturumların ardından, Dilara Sayan'ın moderatörlüğünde düzenlenen genel müzakere bölümünde gençler görüşlerini doğrudan Bilal Erdoğan ve İbrahim Kalın'a aktardı.

Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor

"GENÇLERİN ORTAYA KOYDUĞU FİKİRLER ÇOK KIYMETLİ"

Programın ardından açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, forumun kullandığı yöntemin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti.

Gençlerin bir araya gelip meseleleri sağduyuyla değerlendirdiğinde dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, "Gençler yeter ki bir meseleyi müzakere etmek istesinler. Biraz zaman ayırıp konuları sağduyuyla konuştuklarında inanılmaz analizler ve daha önce belki hiç duyulmamış çözüm önerileriyle karşılaşabiliyoruz" dedi.

"GENÇLER KENDİ GÜNDEMLERİNİ OLUŞTURMALI"

Gençlerin yalnızca fikir alışverişi yapmakla kalmadığını, aynı zamanda karar vericilere ulaştırılabilecek somut çözüm önerileri geliştirdiğini söyleyen Erdoğan, üniversitelerde ve gençlik platformlarında benzer çalışmaların yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Birileri her zaman gençlerin kafalarının içiyle oynamak isteyecek. Ne zaman ki gençler bir araya gelip bu konuları değerlendirirlerse daha gerçek fikirlere ve kanaatlere sahip olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI İÇİN GENÇLERİN ROLÜ BÜYÜK"

Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu belirten Erdoğan, gençlerin kendi gündemlerini oluşturabilen ve geleceği şekillendirebilen bireyler haline gelmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, "Türkiye'nin 21'inci yüzyılda güçlü olması için bugünkü genç neslin kendi gündemlerini takip eden, kendi gündemlerini oluşturan ve geleceği şekillendiren bireyler olması gerekiyor" dedi.

"GENÇLER TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ SAVUNUYOR"

Forumda Terörsüz Türkiye hedefinin de ele alındığını belirten Bilal Erdoğan, gençlerin bu konuda net bir duruş sergilediğini söyledi.

Erdoğan, "Gençler tabii ki Terörsüz Türkiye'nin başarılı olmasını istiyorlar. Gençler tabii ki Terörsüz Türkiye'yi savunuyorlar. NATO üyeleri içerisinde en çok terör tehdidiyle karşı karşıya kalan, belki müttefiklerinden hak ettiği desteği de bulamayan bir Türkiye tablosunda gençler artık Türkiye'nin terörü geride bırakmasını istiyor" diye konuştu.

Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor

Sağduyunun önemine dikkat çeken Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için toplumun tüm kesimlerinin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, İbrahim Kalın, Bilal Erdoğan, Türkiye, Kayseri, Güncel, Terör, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlyas Akturk İlyas Akturk:
    herkes de herkesin adına konuşma hakkını nerden buluyor la,tüm milletin adına karar vermeye ne kadar da talipsiniz ailecek 1 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    woowwwww 1 0 Yanıtla
  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Gençler; Yalansız, kumarsız, uyuşturucusuz, faizsiz, israfsız, zinasız, şatafatsız, badem bıyıksız bir Türkiye yi istiyor. 0 0 Yanıtla
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