MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı - Son Dakika
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MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı

07.06.2026 12:22
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kayseri'de düzenlenen 12'nci Genç Türkiye Forumu'nda gençlerle bir araya geldi. Dilara Sayan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen genel müzakere oturumunda gençlerin sorunları, çözüm önerileri ve beklentileri Kalın ile Bilal Erdoğan'a doğrudan aktarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bir dizi temas ve ziyaret kapsamında geldiği Kayseri'de, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte 12'nci Genç Türkiye Forumu'na katıldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı

Kentteki bir otelde "Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi" temasıyla düzenlenen forumda gençler, gündeme ilişkin görüş ve önerilerini doğrudan yetkililerle paylaşma fırsatı buldu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı

Program kapsamında gerçekleştirilen genel müzakere oturumu, Dilara Sayan'ın moderatörlüğünde yapıldı. Çalıştaylarda ele alınan sorun tespitleri, analizler ve çözüm önerileri gençler tarafından İbrahim Kalın ve Bilal Erdoğan'a birinci ağızdan aktarıldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı

Gençlerin farklı başlıklardaki değerlendirmelerini dinleyen Kalın ve Erdoğan, forum boyunca katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı

GENÇLERİN GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından yapılan saha araştırmalarının sonuçlarına göre belirlenen gündem maddeleri, çalıştay formatında ele alındı. Sorun tespiti, sorun analizi ve çözüm önerileri olmak üzere üç aşamada yürütülen oturumlarda gençlerin beklentileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Forum, güvenlikten eğitime, sosyal hayattan gençlik politikalarına kadar birçok başlıkta yapılan görüşmelerle tamamlandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı

KAYSERİ VALİSİ ÇİÇEK'TEN KALIN'A TEŞEKKÜR

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin çevresindeki krizlere rağmen huzur ve istikrarını koruduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı

Çiçek ayrıca Bilal Erdoğan'ın gençlere yönelik çalışmalara verdiği öneme dikkat çekerek, Genç Türkiye Forumu'na ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Sudanli ve sazci 0 0 Yanıtla
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