İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu

07.06.2026 08:36
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İstanbul Haliç'te denizde sırt üstü hareketsiz halde bulunan genç kız, durumu fark eden balıkçı çift tarafından son anda kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

İstanbul Haliç'te yaşanan olay çevrede büyük endişe yarattı. Denizde sırt üstü hareketsiz şekilde duran genç bir kızın görüntülenmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark etti.

Suyun üzerinde uzun süre hareket etmeden duran ve gözyaşlarına hakim olamayan genç kızın görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

BALIKÇI ÇİFT HAREKETE GEÇTİ

Olay sırasında bölgede bulunan balıkçılıkla uğraşan bir çift, genç kıza ulaşmak için harekete geçti. Tekneyle genç kızın bulunduğu noktaya giden çift, genç kızı sudan çıkararak güvenli bölgeye ulaştırdı. Yaşanan kurtarma anları çevredeki kişiler tarafından da takip edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen genç kız hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından tedavisi tamamlanan genç kızın taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul, Güncel, Haliç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu - Son Dakika

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