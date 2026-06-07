Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
07.06.2026 08:20
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Üç ilimizde bugün yerel ara seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde seçmenler sandık başına giderken, 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılıyor. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek, ardından gözler sonuçlara çevrilecek.

Türkiye'nin üç ilinde bugün yerel ara seçimler için sandık kuruldu. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde seçmenler oy kullanarak yeni yerel yöneticilerini belirleyecek.

HANGİ BELDELERDE SEÇİM YAPILACAK?

Yerel ara seçimler kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane merkez ilçeye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde sandık başına gidilecek.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri gerçekleştirilecek.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 08.00'DE BAŞLADI

Seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçilecek.

Seçim sonuçlarıyla birlikte altı beldede belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belli olacak. Mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri seçilecek.

27 SİYASİ PARTİ YARIŞIYOR

Beldelerde gerçekleştirilecek yerel ara seçimlere toplam 27 siyasi parti katılıyor.

Birleşik oy pusulasındaki sıralama, 21 Nisan'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Buna göre partiler şu sırayla yer aldı:

Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Merkez Sağ Parti.

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Son Dakika Güncel Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı - Son Dakika

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