Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi devam ediyor.
Bir dönem adı başkan adaylığı için güçlü şekilde geçen ancak daha sonra aday olmama kararı alan Mehmet Ali Aydınlar, oy kullanacağı salona giriş yaptı.
Genel kurul üyelerinin yoğun ilgisi altında oy kullanma alanına gelen Mehmet Ali Aydınlar, bu alandaki başkan adayı Hakan Safi ile bir araya geldi. İkilinin sıcak ve samimi bir şekilde selamlaşması dikkat çekti. Safi ile bir süre sohbet eden Aydınlar, genç başkan adayına başarılar dileyerek centilmence bir duruş sergiledi.
Aziz Yıldırım ile aralarının soğuk olduğu iddia edilen Mehmet Ali Aydınlar’ın sandık alanındaki bu hamlesi, hem kongre üyeleri hem de sosyal medyadaki futbolseverler arasında anında gündem oldu. Birçok taraftar ve genel kurul üyesi,Aydınlar’ın bu görüşmeyle seçimdeki rengini ve tarafını açıkça belli ettiğini savundu.
Son Dakika › Spor › Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek - Son Dakika
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