Murat Ülker, \'\'Bunu yapanlar Allah\'tan bulsun\'\' diyerek isyan etti

İş insanı Murat Ülker, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçen Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesinde sosyal medyada ve bazı mecralarda hakkında çıkan başkan adaylarına destek verdiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

ÇIKAN İDDİALARI YALANLADI

Hakkında çıkan spekülasyonlar üzerine konuşan Murat Ülker, adının bilgisi ve rızası dışında seçim süreçlerine dahil edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ülker, bazı sözlerin kendisininmiş gibi paylaşıldığını ifade etti.

''BUNU YAPANLAR ALLAH'TAN BULSUN''

KAFA Sports'a konuşan Ülker, "Çok ayıp. Artık Fenerbahçe seçimi bile trolleniyor. Bana ait olmayan laflar taşınıyor. Bunu yapanlar Allah’tan bulsun. Başka sözüm yok!" ifadelerini kullandı.