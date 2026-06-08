Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... - Son Dakika
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Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

08.06.2026 14:07
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İstanbul Büyükçekmece’de bir düğünde sahne alan salon sanatçısı, ezan okunduğu sırada müziğe ara verilmesin "Ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın, böyle şeyler oluyor bu ülkede..." sözleriyle tepki gösterdi.

Büyükçekmece’de bir düğünde sahne alan salon sanatçısının, ezan okunduğu sırada müziğe ara verilmesini isteyen davetlilere gösterdiği tepki sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sahnede mikrofonu eline alarak, "Kusura bakmayın, böyle şeyler oluyor bu ülkede..." diyerek sitem eden şarkıcıya, sosyal medya kullanıcıları "Saygı duymak zorundasın" diyerek çok sert tepki gösterdi.

"BÖYLESİ ŞEYLER OLUYOR BU ÜLKEDE"

Olay, İstanbul Büyükçekmece'deki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünde sahne alan ve eğlenceyi yönlendiren salon sanatçısı, ezanın başlamasıyla birlikte davetlilerden müziğin durdurulması yönünde bir talep aldı. Müziğe ara vermek zorunda kalan şarkıcı, bu duruma sahnede mikrofon başındayken tepki gösterdi. Salondaki misafirlere seslenen sanatçı, “Ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın, böyle şeyler oluyor bu ülkede…” ifadelerini kullanarak memnuniyetsizliğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Düğündeki o anlara ait cep telefonu görüntülerinin internete düşmesiyle birlikte tartışma kısa sürede büyüdü. Sanatçının ezana ve salondaki davetlilerin hassasiyetine karşı takındığı üslup, sosyal medya platformlarında büyük bir infiale yol açtı.

Büyükçekmece, İstanbul, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... - Son Dakika

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