Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi

Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi
07.06.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında parti içindeki liderlik krizi derinleşirken, Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia gündeme geldi. Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel yönetiminin, DSP yönetimine "Partiyi bize verin" teklifinde bulunduğu öne sürüldü. İddiaların odağındaki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadı" diyerek iddiaları yalanladı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik ‘mutlak butlan’ kararı sonrası parti içindeki liderlik krizi sürerken, dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi.

DSP’YE "PARTİYİ BİZE VERİN” TEKLİFİ 

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel yönetiminin Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimiyle temas kurarak “Partiyi bize verin” teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

Atik’in canlı yayında aktardığı iddiaya göre, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da bu görüşmeyi doğruladı ve teklifin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından iletildiğini söyledi.

EMİR: BENİM DSP’Yİ TESLİM ALMAK GİBİ BİR ÖNERİM OLMADI

Söz konusu İddianın gündem olmasının ardından Emir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Emir, DSP’ye yönelik herhangi bir “partiyi teslim alma” önerisinde bulunmadığını belirterek, görüşmenin DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak’la yapılan dostane bir sohbetten ibaret olduğunu ifade etti.

Emir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir görüşme üzerinden yapılan abartılı spekülasyonlardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak’la kendi ofisinde bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal’ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Bizim her türlü hukuksuzluk ve haksızlığa karşı CHP’yi Saraya teslim etmeyeceğimizden ve sonuna kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.”

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Murat Emir, Politika, Ankara, Gündem, Güncel, Dsp, Son Dakika

Son Dakika CHP Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Haydi başka kapıya açıkta kaldılar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

20:37
Kutlamalar başladı İlk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım önde
Kutlamalar başladı! İlk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım önde
20:16
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu
20:08
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
19:56
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
19:47
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler
Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler
18:51
İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün
İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 20:50:30. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.