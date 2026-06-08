Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz

08.06.2026 13:35
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Kudüs ve Osmanlı İmparatorluğu üzerinden Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yanıt verdi. Filistin ve Kudüs konusundaki hassasiyetlerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Çiftçi, "Gazze'de yaşananlara karşı sesimizi yükseltmekten ve bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nden yanıt geldi.

Katz, daha önce yaptığı paylaşımda Çiftçi'nin, "Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et" sözlerine atıfta bulunarak Türkiye'ye yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

İsrailli Bakan açıklamasında, "Kudüs Konstantinopolis değil ve İsrail Devleti çökmekte olan Haçlı İmparatorluğu değil" ifadelerine yer vermiş, "Kudüs 3 bin yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Erdoğan ve sizin hayalini kurduğunuz Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bir daha asla geri dönmeyecek" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

"KUDÜS'E OLAN BAĞIMIZDAN RAHATSIZ OLANLAR ÇIKACAKTIR"

Katz'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin ve Kudüs konusundaki tutumlarının değişmeyeceğini vurguladı.

Çiftçi paylaşımında, "Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Gazze'de yaşananlara da değinen Çiftçi, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz."

Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ve Çiftçi'nin yanıtı, iki ülke arasında son dönemde artan siyasi gerilimlerin gölgesinde yeni bir tartışma başlattı.

İçişleri Bakanı, Osmanlı Devleti, Mustafa Çiftçi, Filistin, Türkiye, İsrail, Güncel, Gazze, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serhad Serhad:
    Ne büyük ayar maşallah 0 0 Yanıtla
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