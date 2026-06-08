Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti - Son Dakika
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Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti

08.06.2026 17:14
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Aydın'ın Söke ilçesinde hamile eşini ve aynı araçta bulunduğu bir erkeği silahla vurarak katleden katil zanlısı E.A., özel harekat destekli operasyonla yakalandı. Çifte cinayet işleyen zanlının cezaevine sevki sırasında çevredeki bir grup tarafından alkışlanması ve bu utanç verici duruma gülerek karşılık vermesi kan dondurdu.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan kadın cinayeti ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Kendisini aldattığını iddia ederek hamile eşini ve yanındaki kişiyi sokak ortasında acımasızca hayattan koparan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PAZAR YERİNDE ÇİFTE CİNAYET İŞLEDİ

Korkunç olay, 30 Mayıs Cumartesi günü öğle saatlerinde Yenicami Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli şahıs, eşi Nurgül Aslan'ı ve Ercan Zengin'i aynı araçta gördükten sonra silahına sarıldı. Hamile olduğu öğrenilen Nurgül Aslan ve Ercan Zengin olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı silahıyla birlikte kayıplara karıştı. Zanlının cinayeti "aldatılma" şüphesiyle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Çifte cinayetin ardından sırra kadem basan katil zanlısının yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü teyakkuza geçti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik ve fiziki takibin ardından, firari E.A.'nın saklandığı adres tespit edildi. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonla şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti

CİNAYETE ALKIŞ TUTULAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve tutuklama kararı çıkan katil zanlısı E.A.'nın cezaevi aracına bindirildiği anlarda ise skandal görüntüler ortaya çıktı.

Hamile eşini ve bir kişiyi daha öldüren zanlı araca doğru götürülürken, çevrede toplanan bir grup tarafından alkışlarla karşılandı. Katil zanlısı E.A.'nın ise cinayeti öven bu utanç verici alkışlara gülerek karşılık vermesi, olayın vehametini daha da artırdı.

Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti

3. Sayfa, Cinayet, Aydın, Yaşam, Söke, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Demir Demrbey Demir Demrbey:
    Adam namusunu temizlemiş be nce hiç ceza almamali 0 0 Yanıtla
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