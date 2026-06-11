Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi - Son Dakika
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Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi

Sivasspor\'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi
11.06.2026 18:51
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un divan kurulu başkanı Ali Yavuz, olağan genel kurul toplantısının 22 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor’da merakla beklenen olağan genel kurul toplantısı ertelendi. 

SİVASSPOR'A BAŞKAN ADAYI ÇIKMADI

Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, yeni yönetimin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek genel kurulun 22 Haziran Pazartesi gününe alındığını duyurdu.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz, "Vali Dr. Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun öncülüğünde Sivasspor Başkan ve Yönetim Kurulunun oluşması noktasında başlatmış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu nedenle sağlıklı bir yönetimin oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de TSO Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemelerde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi

Sivasspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yücel Terzi Yücel Terzi:
    eski günlerde böyle sorunlar olmuyordu yönetim daha disiplinli çalışıyordu şimdi herkes kendi çıkarını düşünüyo futbolcular da maaş alamamış durumda kalan bir takım daha sonra çıkıp oyna diyorlar bu nasıl iş başkan bulana kadar o zaman bakalım ne olacak 0 0 Yanıtla
  • Yaser Akıncı Yaser Akıncı:
    böyle durumlar ülkenin spor yönetimine olan güvenini sarsıyor 0 0 Yanıtla
  • Nuray Srdr Nuray Srdr:
    iyi haber da umarım başkan bulunur artık 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi - Son Dakika
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