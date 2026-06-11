VakıfBank Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu\'na veda etti

Sezgin Üçtepe:

çok üzücü doğrusu derya çok iyi oynadı bu sezon bizim için ama işte futbolda voleybolda olur bu işler başarısı çok iyi geçti ama sanırım yönetim başka planları varmış herhalde geleceğinde de başarılar dilerim çok yetenekli bir oyuncu