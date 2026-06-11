VakıfBank Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'na veda etti - Son Dakika
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VakıfBank Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'na veda etti

VakıfBank Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu\'na veda etti
11.06.2026 18:43
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VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Derya Cebecioğlu ile yollarını ayırdı. Altyapıdan yetişen tecrübeli oyuncuya kulübe sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Sezonu Avrupa, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan VakıfBank Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Derya Cebecioğlu ile vedalaştı.

DERYA CEBECİOĞLU'NA VEDA

Kulüpten yapılan açıklamada, sezonu takımıyla 3 kupa (CEV Şampiyonlar Ligi, Vodafone Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley) kazanarak noktalayan 25 yaşındaki voleybolcuya katkılarından dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarılar dilendi.

KAZANDIĞI KUPALAR

2018-2019 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli smaçör, sarı-siyahlılar ile 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

Vakıflar Bankası, Derya Cebecioğlu, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'na veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serhat Toy Serhat Toy:
    haa derya gidiyo demek ya herkes abartıyo şimdi ama voleybolda bu tür transferler çok normal be adamlar oyuncu değiştiriyo hep böyle işte yeni yüzler getiriyo takıma devam etsin VakıfBank yine şampiyon olur 0 0 Yanıtla
  • Sezgin Üçtepe Sezgin Üçtepe:
    çok üzücü doğrusu derya çok iyi oynadı bu sezon bizim için ama işte futbolda voleybolda olur bu işler başarısı çok iyi geçti ama sanırım yönetim başka planları varmış herhalde geleceğinde de başarılar dilerim çok yetenekli bir oyuncu 0 0 Yanıtla
  • Selçuk Koyunyerli Selçuk Koyunyerli:
    derya iyi bi oyuncu ama yönetim ne için ayırdı bunu da açıklasınlar yani altyapıdan yetiştirdikleri oyuncuyu neden serbest bırakıyorlar biraz garip geldi 0 0 Yanıtla
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