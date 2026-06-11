Tedesco'dan Beşiktaş'a 2 kötü, 1 sevindirici haber - Son Dakika
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Tedesco'dan Beşiktaş'a 2 kötü, 1 sevindirici haber

Tedesco\'dan Beşiktaş\'a 2 kötü, 1 sevindirici haber
11.06.2026 18:36
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Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe'un takımda kalmasını istiyor. Tedesco, Nicolo Cambiaghi'nin ise iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini ifade etti.

İtalyan ekibi Bologna'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan oyuncularla ilgili nihai kararını verdi. 

İKİ OYUNCUNUN DA AYRILIĞINA KARŞI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Domenico Tedesco, takımın iki önemli ismi Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe'un kesinlikle kadroda tutulmasını talep etti. İki futbolcuyu da yeni sezon planlamasının merkezine koyan Tedesco, bu oyuncuların ayrılığına vize vermeyerek Beşiktaş'a transfer kapılarını kapattı.

CAMBIAGHI'YE AYRILIK İZNİ

Öte yandan siyah-beyazlıların teknik patronu Vincenzo Italiano'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Nicolo Cambiaghi konusunda ise Beşiktaş'ı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Tedesco'nun, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda Cambiaghi'nin takımdan ayrılmasına onay verdiği öğrenildi.

FIORENTINA VE COMO BEŞİKTAŞ'A RAKİP

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusunu renklerine bağlayabilmesi için İtalya'dan ciddi rakipleri geride bırakması gerekecek. Serie A ekiplerinden Como ve Fiorentina'nın da Cambiaghi'yi transfer etmek adına devrede olduğu belirtildi.

Domenico Tedesco, Beşiktaş, Bologna, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco'dan Beşiktaş'a 2 kötü, 1 sevindirici haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şule Mine İlter Şule Mine İlter:
    çok kötü ?? orsolini ve rowe'un ayrılmasına karşı çıkması ne demek bizim hayvanlar için ne yaptı bunlar ?? en azından cambiaghi gidebilir o da iyi ama bu oyuncuların taşınması sırasında hayvan trafiğine maruz kalması çok üzücü ?? umarım etik koşullarda transfer yapılır ?? 0 0 Yanıtla
  • Ufuk Demir Ufuk Demir:
    bu tedesco adamın Fenerbahçe'de ne işi vardı merak ettim ama neyse Bologna'da da böyle yapıyo demek ki Avrupa'da da şu transfer işleri düzensiz bize de bulaştı 0 0 Yanıtla
  • Özlem Kocabaş Özlem Kocabaş:
    yine erkek oyuncuların transferi haber oluyo da kadın futbolcular hiç gözükmüyo bu ülkede niye böyle ya 0 0 Yanıtla
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